Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Dựng đường dây biêu hụi ‘ma’, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của tiểu thương

  • Chủ nhật, 28/12/2025 19:47 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Mất khả năng trả tiền biêu hụi, bà Nguyễn Thị On đã dựng hàng loạt dây biêu hụi “ma” để xoay vòng tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều tiểu thương để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị On (65 tuổi, trú thôn 8, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, do mất khả năng tài chính, không còn khả năng chi trả tiền biêu hụi, bà On đã dựng nhiều dây biêu hụi giả, để tiếp tục huy động tiền từ các tiểu thương.

Để không bị vỡ hụi, bà On đã sử dụng thủ đoạn “xoay vòng” dòng tiền, lấy tiền của các hụi viên tham gia sau để trả cho những người tham gia trước, tạo lòng tin và kéo dài thời gian hoạt động.

hui anh 1

Bà Nguyễn Thị On tại cơ quan công an.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2024 đến tháng 10/2024, bà Nguyễn Thị On đã chiếm đoạt tiền của nhiều tiểu thương, với tổng số tiền xác định ban đầu hơn 3 tỷ đồng, sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo những cá nhân là nạn nhân trong vụ án sớm liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Hoàng (số điện thoại 0905.673.224) để được tiếp nhận giải quyết.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

Chủ dây hụi 100 tỷ vắng mặt tại địa phương, công an chưa liên lạc được

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an chưa thể liên lạc được với người phụ nữ được cho là chủ dây "hụi online" 100 tỷ đồng. Người này đăng ký tạm trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, nhưng vắng mặt tại địa phương từ ngày 13/11.

16:37 17/11/2025

Chủ hụi ở Hà Nội ôm tiền tỷ của hàng chục người rồi bỏ trốn

Kim Thị Thảo, trú tại Hà Nội, thu tiền chơi "hụi" của 35 người dân với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện đối tượng Thảo bị cơ quan điều tra truy nã.

09:33 9/11/2025

'Cuỗm' trên 2 tỷ đồng, một chủ hụi ở Cà Mau bị bắt

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bé Em (SN 1978, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

14:03 16/10/2025

https://tienphong.vn/dung-duong-day-bieu-hui-ma-chiem-doat-hon-3-ty-dong-cua-tieu-thuong-post1808493.tpo

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn/Tiền Phong

hụi Công an Quảng Ngãi Tố tụng dân sự Nguyễn Thị On Kháng nghị

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý