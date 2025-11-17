Chủ dây hụi 100 tỷ vắng mặt tại địa phương, công an chưa liên lạc được

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an chưa thể liên lạc được với người phụ nữ được cho là chủ dây "hụi online" 100 tỷ đồng. Người này đăng ký tạm trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, nhưng vắng mặt tại địa phương từ ngày 13/11.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Công Quan, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa (TP.HCM), đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xử lý liên quan đến đường dây "hụi online", xảy ra trên địa bàn. Động thái này được thực hiện sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về việc nhiều công nhân ở thủ phủ công nghiệp điêu đứng khi tham gia dây "hụi online" 100 tỷ đồng .

Trong văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường đề nghị Trưởng Công an phường chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp cùng Ban điều hành khu phố tiếp tục nắm bắt tình hình vụ việc của bà La Thị Phụng liên quan đến đường dây hụi xảy ra tại khu phố 7.

Người đứng đầu chính quyền phường Chánh Phú Hòa cũng đề nghị cơ quan công an hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phối hợp cùng Ban điều hành, các đoàn thể khu phố tuyên truyền giải tán đám đông (nếu có) không để tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Các hụi viên tập trung trước nhà chủ hụi, song không có ai bên trong.

Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng tổ chức hội, đoàn thể, khu phố tổ chức tuyên truyền hạn chế hụi biến tướng, tuyên truyền người dân thực hiện theo đúng Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.

Lãnh đạo phường cũng lưu ý, trưởng Ban điều hành các khu phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các vụ việc liên quan đến hụi "nóng", "hụi online", "hụi lãi suất cao", "tín dụng đen" núp bóng chơi hụi để kịp thời ngăn chặn khiếu kiện đông người, mất đoàn kết khu dân cư, bạo lực gia đình do nợ hụi, tự tử, xô xát, gây rối.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Chánh Phú Hòa cho biết, chủ dây "hụi online" là La Thị Phụng (SN 1993, quê Cần Thơ, tạm trú tại đường DF2, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. Qua xác minh, La Thị Phụng đăng ký tạm trú từ ngày 21/10/2025 đến nay, nhưng hiện tại không có mặt tại nơi tạm trú từ ngày 13/11.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, xác minh dây hụi của La Thị Phụng có nhiều người tham gia (chưa thống kê số lượng đầy đủ). Những người tham gia chơi hụi ở nhiều nơi, đa số là người ngoài địa phương. Hình thức chơi hụi qua mạng xã hội.

Một người tham gia "hụi online" chia sẻ với phóng viên về hình thức đóng tiền và nhận tiền qua mạng.

Lãnh đạo Công an phường cho biết đơn vị tiếp tục nắm tình hình và xác minh để xác định hành vi vi phạm, tính chất, mức độ vụ việc xảy ra, kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Như báo Tiền Phong đã có bài phản ánh, những ngày qua, hàng chục người, hầu hết là công nhân lao động đã tập trung trước căn nhà được cho là của bà La Thị Phụng, chủ dây "hụi online" trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), TPHCM. Họ mang theo loa, băng rôn đứng trước nhà, đề nghị được gặp bà Phụng khi người này cắt liên lạc.

Trước căn nhà được cho là của chủ hụi, các hụi viên treo băng rôn với dòng chữ "chủ hụi La Thị Phụng bể hụi, giật tiền 100 tỷ đồng". Những người có mặt tại đây cho biết, đường dây hụi này có tên "Hụi Tường Vy", khoảng 2.000 hội viên, với số tiền 100 tỷ đồng .