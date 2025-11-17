Dời lịch xét xử vụ nhận hối lộ ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng sang 15/12

Phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan 28 bị cáo trong đường dây đưa, nhận và môi giới hối lộ hơn 11 tỷ đồng được lùi sang ngày 15/12 do một bị cáo phải điều trị phẫu thuật, chưa thể tham dự theo quy định.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo thay đổi lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 18/11 sang ngày 15/12 đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Lý do dời ngày xét xử là vì bị cáo Nguyễn Tiến Vy (sinh năm 1985, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) hiện phải điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Việt Cường.

Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 3 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này có 28 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Tòa án nhân dân huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng , để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.