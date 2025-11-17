Lật tẩy chiêu trò 'hạt ngọc dương' chữa bách bệnh để lừa đảo người già

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng).
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ 2 người phụ nữ trên lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" với quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/1 kg hạt. Thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh.
|
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng.
Công an phường Ngô Quyền cũng đã thu giữ 2,5 kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8/2025, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
Sách về Pháp luật
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.