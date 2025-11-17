Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Lật tẩy chiêu trò 'hạt ngọc dương' chữa bách bệnh để lừa đảo người già

  • Thứ hai, 17/11/2025 12:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán "thuốc đông y" chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng).

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ 2 người phụ nữ trên lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" với quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/1 kg hạt. Thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh.

Lat tay chieu tro, Hat ngoc duong anh 1

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng.

Công an phường Ngô Quyền cũng đã thu giữ 2,5 kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8/2025, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Minh/An ninh Thủ đô

