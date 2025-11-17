Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa khiến cô gái 20 tuổi nảy ý đồ xấu

  • Thứ hai, 17/11/2025 14:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thấy chiếc xe máy dựng ở bên đường nhưng không rút chìa khóa, Nguyễn Thị Thảo Vy (20 tuổi) đã dắt về nhà bạn cất giấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005, trú tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thảo Vy đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen tìm môtô của người dân chủ quan, sơ hở để trộm cắp.

Co gai 20 tuoi, Nay y do xau anh 1

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Thảo Vy.

Khoảng 17h ngày 25/10/2025, Nguyễn Thị Thảo Vy phát hiện môtô màu đen, nhãn hiệu Honda Wave của một người dân ở tổ dân phố 8, phường Thành Sen đang để ngoài đường, khu vực trước cổng nhà, nhưng chưa rút chìa khóa.

Sau khi quan sát xung quanh không có người, Vy đã đưa xe ra khỏi hiện trường và cất giấu tại nhà của một người bạn tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Thành Sen và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều tra làm rõ, xác định người trộm cắp xe máy là Nguyễn Thị Thảo Vy, đã tiến hành triệu tập đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

https://www.anninhthudo.vn/chiec-xe-may-van-cam-chia-khoa-khien-co-gai-20-tuoi-nay-y-do-xau-post630025.antd

Mạnh Việt/An ninh Thủ đô

