Gia đình bị hại mong một bản án nghiêm khắc với đối tượng phóng hỏa

Nhiều người thân bị hại bày tỏ mong muốn tòa tuyên một bản án nghiêm khắc với bị cáo Cao Văn Hùng, đối tượng tưới xăng phóng hỏa đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong.

Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Không hy vọng về tiền bồi thường của bị cáo

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau một thời gian bị tạm giam, bị cáo Hùng trắng, người béo hơn, không tiều tụy như thời điểm vừa gây án bị cảnh sát bắt giữ.

Từ 8h, Hùng bị dẫn tới hội trường xét xử, bên ngoài hành lang hàng chục người thân bị hại cũng có mặt. Nhiều cảnh sát được bố trí để kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy triệu tập của bị hại và đảm bảo an ninh.

Khi làm thủ tục nhân thân, thư ký thông báo còn nhiều người thân của bị hại được triệu tập nhưng vắng mặt.

Hội đồng xét xử đã hỏi bị cáo Hùng "sức khỏe của bị cáo thế nào", nhưng Hùng im lặng. Cán bộ cảnh sát dẫn giải cho hay sức khỏe bị cáo ổn định. Tuy nhiên, khi các luật sư đặt câu hỏi thêm một lần nữa, Hùng vẫn không trả lời.

Bị cáo Cao Văn Hùng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho hay đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án đã triệu tập đúng quy định, nhưng một số bị hại và người đại diện cho bị hại vẫn vắng mặt không có lý do. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, Viện Kiểm sát và cả luật sư đề nghị hoãn phiên.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn, phiên tòa sẽ được tái mở vào ngày 5/12.

Bên ngoài hành lang, trao đổi với PV Tiền Phong, chị Lê Thị D. (SN 1998, quê Nam Định) là con gái của nạn nhân Đào Thị N. (SN 1981) cho hay, trước phiên xét xử, ông bà, các bác từ quê nhà lên tham dự với mong muốn đối tượng gây ra tội ác sẽ phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc.

Chị D. chia sẻ hơn một năm trước, chị cùng mẹ từ quê nhà Nam Định lên Hà Nội ở trọ, làm thuê. Mẹ chị D. ban đầu làm công nhân may ở Nam Từ Liêm song thu nhập bấp bênh nên đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm thêm.

Chỉ vài ngày sau, bị cáo Hùng đến ăn uống, gây sự và phóng hỏa đốt quán khiến mẹ chị cùng 10 người khác không may tử nạn.

Hôm nhận tin dữ, chị tức tốc đến Bệnh viện E, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Nhà tang lễ Mai Dịch để nhận diện thi thể, rồi mẹ chuyển về quê lo hậu sự.

Theo chị D., toàn bộ chi phí ma chay cho mẹ tốn gần 100 triệu đồng, chính quyền địa phương các cấp có ủng hộ nhưng riêng bị cáo Hùng chưa bồi thường khoản nào.

"Bị hại chắc không thể trông chờ vào khoản bồi thường từ bị cáo, em cũng tìm hiểu rồi, ông ấy có nhiều tiền án, lại không có gia đình, con cái, chẳng có gì cả", chị D. nói.

Chia sẻ thêm, chị D. cho biết mẹ chị là lao động chính, đã ly hôn về với ông bà ngoại sống và không có nhà cửa. Sau khi mẹ qua đời, em gái nhỏ 7 tuổi của chị được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi ăn học ở quê.

Có mặt tại phiên tòa, nhiều người thân bị hại bày tỏ bức xúc khi phiên tòa phải tạm hoãn. Họ cũng như chị D., mong tòa phán quyết một bản án nghiêm khắc với bị cáo Hùng.

Đến quán ăn uống không trả tiền

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng uống một lon bia và gọi một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên thông báo hết 55.000 đồng, nhưng Hùng nói không có tiền.

Lúc này, một người khách (không rõ nhân thân) đi đến bảo Hùng: "Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?" và dùng tay tát vào mặt Hùng vài cái.

Đến khoảng 21h20 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục đến quán cà phê nói trên uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu chị P. T. X. (39 tuổi, quê Thanh Hóa), nhân viên của quán, chỉ ra người đã đánh mình lần trước, nhưng chị X. nói không biết người đó là ai. Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 9 vị khách. Sau đó, một vị khách đi đến khuyên Hùng đi về vì "chỗ người ta làm ăn đừng gây sự".

Một vị khách khác gọi Cao Văn Hùng ra ngoài nói chuyện và dùng tay không đánh Hùng. Việc này sau đó được 2 người can ngăn, nên vị khách dừng lại, tiếp tục vào trong quán uống bia và hát.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua xô nhựa loại 15 lít, đi taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng tiền xăng rồi yêu cầu taxi chở lại gần quán cà phê nói trên.

Khi đến trước cửa quán, Hùng mở nắp xô tưới toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào của quán, sau đó châm lửa đốt. Lửa bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của Hùng, bắt lửa khiến bị can cũng bị bỏng.

Sau khi gây án, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến 1 nam nhân viên của quán và 10 vị khách tử vong. Vụ cháy cũng gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng .