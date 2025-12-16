Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đung đưa võng khi chờ thi bằng lái xe, một người bị tường đè tử vong

  • Thứ ba, 16/12/2025 17:11 (GMT+7)
Bờ tường căn tin tại một trung tâm sát hạch lái xe ở Lâm Đồng bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều người. Vụ việc khiến một học viên của trung tâm tử vong.

Ngày 16/12, lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường, khiến một học viên tử vong.

Hiện trường vụ sập tường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông K. (49 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đến Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên tại xã Cư Jút để dự thi sát hạch lái xe. Trong lúc chờ đến lượt, ông K. cùng một số học viên vào khu căn tin trong khuôn viên trung tâm nghỉ ngơi. Tại đây, ông K. nằm lên một chiếc võng có một đầu móc vào bờ tường.

Khi ông K. đung đưa võng thì bờ tường bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều người. Ông K. bị tường sập đè vào vùng đầu, gây chấn thương nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, song ông K. không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Người dân cùng các học viên sơ cứu nạn nhân.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ sập tường.

