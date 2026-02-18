Đừng để ‘sát thủ’ giấu mặt làm mất vui ngày Tết của trẻ

Thực tế, không khí tết không làm trẻ đổ bệnh, thủ phạm thực sự chính là sự xáo trộn nhịp sinh học và những lỗ hổng trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các loại virus như RSV, Adenovirus hay Rhinovirus thường lây lan qua giọt bắn và bề mặt tiếp xúc. Ảnh minh họa: Freepik/AI.

Trong tâm thức của nhiều phụ huynh, Tết là mùa của sum vầy, nhưng với các bác sĩ nhi khoa, đây lại là thời điểm "đến hẹn lại lên" của những ca cấp cứu vì rối loạn tiêu hóa và nhiễm siêu vi.

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới 5 tuổi, vốn có hàng rào miễn dịch đường ruột chưa hoàn thiện. Trong những ngày Tết, thói quen chế biến thực phẩm với số lượng lớn rồi hâm đi hâm lại nhiều lần vô tình tạo ra môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát triển.

Điển hình nhất là vi khuẩn Salmonella và E. coli thường trực trong thực phẩm chưa chín kỹ hoặc bị nhiễm chéo từ thức ăn sống sang chín. Đáng lo ngại hơn, độc tố của tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) thường lây lan qua bàn tay người chế biến không sạch sẽ, có thể chịu được nhiệt độ cao và gây ra những cơn co thắt đường ruột dữ dội chỉ vài giờ sau khi ăn.

Khi những "sát thủ" này tấn công, trẻ không chỉ đơn thuần bị đau bụng mà còn đối mặt với nguy cơ mất nước cấp tốc, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Song hành với nỗi lo về thực phẩm là áp lực lên hệ hô hấp của trẻ. Tết là thời điểm dịch chuyển và giao thoa của các luồng dân cư, tạo điều kiện cho các loại siêu vi như Rhinovirus hay Adenovirus phát tán mạnh mẽ. Đặc biệt, virus hợp bào hô hấp (RSV) thường trở thành nỗi ám ảnh đối với trẻ nhỏ bởi khả năng gây viêm tiểu phế quản và suy hô hấp nhanh chóng.

Nguy cơ không chỉ dừng lại ở một đợt cảm cúm thông thường. Trong điều kiện trẻ bị thiếu ngủ do lịch trình chúc Tết dày đặc hoặc ăn uống kém, hệ miễn dịch sẽ rơi vào trạng thái "kiệt sức". Đây chính là cơ hội vàng để các loại vi khuẩn cơ hội tấn công, dẫn đến tình trạng bội nhiễm gây viêm phổi hoặc viêm tai giữa. Việc một đứa trẻ đang vui chơi bỗng chốc trở nên li bì, bỏ bú hay khó thở là kịch bản mà không người mẹ nào muốn đối mặt trong ngày đầu năm mới.

Để bảo vệ con trước những rủi ro này, phụ huynh cần lưu ý đến chế độ ăn uống và lịch trình sinh hoạt của trẻ. Việc rửa tay bằng xà phòng sau khi nhận lì xì hay trước khi ngồi vào bàn ăn tuy đơn giản nhưng lại là biện pháp phòng bệnh hiệu quả để ngăn chặn con đường lây truyền của vi khuẩn và siêu vi.

Trong ăn uống, nguyên tắc "ăn chín, uống sôi" và tối đa các loại thực phẩm chứa "calo rỗng" như bánh mứt, nước ngọt sẽ giúp bảo toàn hệ vi sinh đường ruột vốn còn non nớt.

Phụ huynh đừng quên đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo lịch trình và giữ không gian sống luôn thông thoáng, tránh xa khói thuốc hay những nơi tập trung đông người để giảm thiểu tối đa nguy cơ bội nhiễm.