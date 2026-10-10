Đừng chỉ nhìn chiều cao mà chọn người yêu

1/5 người dùng nói dối về chiều cao trên ứng dụng hẹn hò Hily. Liệu chúng ta có đang quá chú trọng ngoại hình mà bỏ qua những tiêu chí khác trong tình yêu?

Một khảo sát của Hily, ứng dụng hẹn hò trực tuyến, cho thấy cứ 5 người dùng thì có một người khai không đúng chiều cao. Trong số những người thừa nhận nói dối, 88% tự khai cao hơn thực tế, trong khi 12% chọn con số thấp hơn khoảng 2,5-5 cm, theo The Guardian.

Theo nhà báo, tiểu thuyết gia Sophia Money-Coutts, điều này có thể phản ánh quan niệm phổ biến rằng đàn ông cao lớn thường nam tính, mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Chính cô cũng từng để chiều cao ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tượng hẹn hò: người cao 1,70 m bị loại vì quá thấp, 1,73 m chưa đủ thuyết phục, 1,75 m còn có thể cân nhắc, còn 1,78 m dường như chấp nhận được.

Tuy nhiên, phần lớn người yêu cũ của Money-Coutts đều thấp hơn cô. Người duy nhất cao hơn lại là người tệ bạc nhất. Điều đó khiến nữ tác giả đặt câu hỏi: Nếu chỉ tìm kiếm những người cao lớn, chẳng phải chúng ta đang tự thu hẹp cơ hội tìm thấy tình yêu?

Tiêu chí “tùy tiện” để đánh giá một người

Một số người cho rằng phụ nữ tự nhiên bị thu hút bởi đàn ông cao lớn vì yếu tố sinh học. Quan niệm này có thể bắt nguồn từ thời xa xưa, khi sức vóc của người đàn ông gắn với khả năng bảo vệ gia đình trước những mối đe dọa. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, chiều cao không còn quyết định khả năng bảo vệ hay chăm sóc người bạn đời. Một người thấp hơn bạn vẫn có thể là đối tác đáng tin cậy và phù hợp.

Khi tình yêu đủ sâu sắc, những đặc điểm ngoại hình từng được coi trọng như chiều cao, mái tóc hay hàm răng dần trở nên ít quan trọng hơn. Chúng ta yêu một người vì chính con người họ, chứ không đơn thuần vì vóc dáng.

Chúng ta yêu một người vì chính con người họ, chứ không đơn thuần vì vóc dáng. Ảnh: Vinh Chế/ Pexels.

Trong cuốn Không hoàn hảo nhưng hoàn toàn tuyệt vời của tác giả Hara, nội dung này cũng được nhắc tới khi tập trung vào chủ đề yêu cơ thể (body positivity), khuyến khích người đọc xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với ngoại hình và giá trị bản thân.

Cuốn sách xoay quanh ý tưởng rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi ngoại hình. Thông qua những chia sẻ, câu chuyện và góc nhìn thực tế, tác giả khuyến khích người đọc nhận diện các áp lực xã hội về vóc dáng, học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và đối xử với cơ thể bằng sự tôn trọng thay vì chỉ trích. Thông điệp cốt lõi của tác phẩm là "không cần hoàn hảo để xứng đáng được yêu thương".

Điều đó không có nghĩa ngoại hình hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức hút. Tuy nhiên, chiều cao là tiêu chí "khá tùy tiện" nếu được dùng để đánh giá giá trị của một người. Money-Coutts cho rằng quá chú trọng đặc điểm này có thể khiến chúng ta không nhận ra những dấu hiệu cảnh báo quan trọng trong một mối quan hệ.

Đừng để vài centimet che khuất những điều quan trọng hơn

Một số người vì thế đề xuất loại bỏ thông tin chiều cao khỏi ứng dụng hẹn hò. Theo họ, định kiến về chiều cao là một trong những hình thức phân biệt ngoại hình vẫn được xã hội dễ dàng chấp nhận.

Trong khi mọi người ngày càng thận trọng khi bình phẩm cân nặng, chiều cao dường như vẫn là chủ đề mà ai cũng có thể thoải mái đem ra đùa cợt. Money-Coutts cũng từng nhiều lần nghe câu “cô đúng là một cô gái to lớn”, dù đó khó có thể là lời khen khiến người nghe vui vẻ.

Chiều cao có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu, nhưng không nói lên giá trị, tính cách hay khả năng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels.

Nam diễn viên Tom Cruise cũng thường trở thành đối tượng của những câu đùa về chiều cao khiêm tốn và đôi giày đế cao. Sau hàng loạt bộ phim hành động thành công, anh vẫn phải đối mặt với những lời bình phẩm về vóc dáng.

Sophie Dahl, người mẫu kiêm nhà văn, cũng từng bày tỏ sự khó hiểu trước những lời bàn tán về chênh lệch chiều cao giữa cô và chồng, nhạc sĩ Jamie Cullum. Hai người chỉ chênh nhau khoảng 15 cm, nhưng sự khác biệt ấy vẫn thu hút nhiều lời bình phẩm.

Hãy thử đảo ngược tình huống. Nếu Jamie cao hơn Sophie khoảng 15 cm, có lẽ chẳng mấy ai thấy điều đó đáng bàn. Thậm chí, cặp đôi còn có thể được xem là phù hợp với hình mẫu truyền thống, trong đó người đàn ông cao lớn hơn phụ nữ.

Đẹp không ranh giới: Khi yêu bản thân là một sứ mệnh của Anuschka Rees cũng là tác phẩm khuyến khích người đọc nhìn nhận vẻ đẹp theo góc độ đa dạng, xây dựng mối quan hệ lành mạnh với cơ thể và giảm bớt ảnh hưởng của những tiêu chuẩn sắc đẹp mang tính áp đặt. Thay vì theo đuổi hình mẫu hoàn hảo, tác giả khuyến khích người đọc phát triển sự tự tin, hiểu rõ giá trị của bản thân và lựa chọn cách chăm sóc ngoại hình theo mong muốn của chính mình.

Tác giả / Tác phẩm Đẹp không ranh giới: Khi yêu bản thân là một sứ mệnh (Beyond Beautiful)

Chiều cao có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu, nhưng không nói lên giá trị, tính cách hay khả năng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Thay vì quá bận tâm đến vài centimet, có lẽ chúng ta nên chú ý hơn đến sự tôn trọng, đồng cảm, tính nhất quán và cách đối phương đối xử với mình. Bởi trong tình yêu, điều đáng cân nhắc không phải là ai cao hơn ai, mà là hai người có thực sự phù hợp hay không.