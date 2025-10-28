Đừng bất ngờ nếu Erik ten Hag đến Juventus

Juventus vừa sa thải HLV Igor Tudor và liệt kê nhiều cái tên thay thế nên đừng bất ngờ nếu họ chọn cái tên cũ là Erik Ten Hag.

Ten Hag có cơ hội đến Juventus.

Còn nhớ, Erik ten Hag bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Olimpico hôm 7/4, trong trận hòa 1-1 giữa AS Roma và Juventus cuối mùa trước. Sự hiện diện của nhà cầm quân người Hà Lan là theo lời mời của ban lãnh đạo Roma- những người khi ấy đang cân nhắc các lựa chọn thay thế cho Claudio Ranieri.

Juventus từng nhắm tới Ten Hag

Thời điểm đó, tin đồn về khả năng Ten Hag đến dẫn dắt Roma lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông không chỉ để mắt tới Roma thời điểm ấy, mà có lẽ trong thâm tâm, còn hướng ánh nhìn về Turin - nơi Juventus khi ấy cũng trải qua một giai đoạn đầy bất ổn.

Thực tế, ngay từ tháng 3, Juventus xem Ten Hag là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng sau khi quyết định chia tay Thiago Motta. Ten Hag, với triết lý kiểm soát bóng, pressing tầm cao và khả năng tái thiết đội hình, được coi là người có thể giúp Juventus định hình bản sắc mới. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Juventus lại chọn một giải pháp an toàn hơn là dùng Igor Tudor làm HLV chữa cháy.

Lý do rất đơn giản - Tudor là “người nhà”, từng khoác áo Juventus trong giai đoạn hoàng kim và đã hiểu rõ văn hóa câu lạc bộ. Bên cạnh đó, việc ký hợp đồng ngắn hạn với Tudor cũng giúp Juve tránh ràng buộc tài chính nếu dự án không đi đúng hướng. Ở chiều ngược lại, Ten Hag vẫn là cái tên nằm trong tầm ngắm, nhưng chưa được Juventus coi là lựa chọn tức thời.

Ten Hag xem trận Roma 1-1 Juventus tại sân Olimpico tối 6/4.

Juventus dưới thời Tudor thi đấu ấn tượng giai đoạn cuối mùa trước và giành vị trí thứ 4 kèm vé dự Champions League. Thuận nước, đẩy thuyền, Juventus chọn Tudor làm HLV chính thức cho mùa giải mới.

Cuối cùng, Ten Hag không đến Serie A, không đến Roma hay Juventus mà đến dẫn dắt Bayer Leverkusen. Đó là một quyết định khiến nhiều người cho rằng rất mạo hiểm, bởi Leverkusen khi ấy vẫn đang trong giai đoạn tái thiết và chịu áp lực lớn sau khi chia tay Xabi Alonso. Hai bên rẽ sang hai hướng khác nhau – và đáng tiếc thay, cả hai lựa chọn đều không mang lại kết quả như mong đợi.

Vỡ mộng có tìm đến nhau?

Tại Đức, Ten Hag chỉ trụ lại ở Leverkusen đúng… hai vòng đấu. Đội bóng khởi đầu tệ hại tại Bundesliga, thua Hoffenheim và hòa Werder Bremen 3-3 dù dẫn trước 3-1 và chơi hơn người. Họ chấm dứt hợp đồng sớm với chiến lược gia người Hà Lan vào đầu tháng 9. Sự ra đi chóng vánh này khiến danh tiếng của Ten Hag, vốn đã bị hoen ố sau quãng thời gian sóng gió ở Manchester United, càng trở nên bấp bênh hơn.

Trong khi đó, Juventus dưới thời Igor Tudor cũng không khá hơn. Ban đầu, đội bóng thể hiện sinh khí mới nhờ lối chơi pressing và tốc độ mà Tudor mang đến. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy không kéo dài lâu.

Khi bước vào tháng 10, Juventus bắt đầu sa sút, lối chơi thiếu ý tưởng và mất cân bằng ở tuyến giữa. Trận thua Lazio cuối tháng 10 như giọt nước tràn ly – khiến ban lãnh đạo buộc phải sa thải Tudor sau chuỗi kết quả thất vọng, đẩy Juventus xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Serie A.

Tudor đã thất bại tại Juventus.

Ở thời điểm hiện tại, khi Juventus tìm kiếm hướng đi mới sau biến động liên tiếp, viễn cảnh Ten Hag tới Turin một lần nữa lại được nhắc đến. Chỉ khác là Ten Hag vốn đã xuống giá sau khi bị truyền thông Anh vùi dập ở Manchester, lúc này còn xuống giá hơn sau trò hề tại Leverkusen.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ chiến thuật thì dùng Ten Hag lúc này cũng không phải sự giật lùi. Thời gian qua, những thay đổi mà Tudor thực hiện trong vài tháng nắm quyền lại vô tình mở đường cho Ten Hag. Việc Juventus chuyển từ lối chơi chậm dưới Motta sang lối chơi cường độ cao, pressing dưới Tudor có thể xem là một bước đệm hợp lý cho một HLV chuộng lối đá chủ động như Ten Hag.

Có thể nói, dù chưa từng hợp tác, Tudor đã “chuẩn bị sẵn nền đất” để nếu Ten Hag một ngày nào đó đến Turin, ông sẽ không phải bắt đầu lại từ con số không. Chỉ là Juventus có chịu tìm đến người bị sa thải 2 lần trong vòng 1 năm.