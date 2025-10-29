Dugarry: 'Florentino Perez sẽ bán Vinicius'

Cựu tiền đạo đội tuyển Pháp, Christophe Dugarry gây chú ý khi thẳng thừng chỉ trích Vinicius Jr trên sóng RMC Sport.

Vinicius tỏ ra nóng nảy trong trận El Clasico.

Dugarry cho rằng thái độ của ngôi sao Brazil trong trận El Clasico là “không thể chịu nổi” và Chủ tịch Florentino Perez sẽ sớm bán anh. Cũng theo danh thủ Pháp, Vinicius đang đánh mất hình ảnh của mình tại Real Madrid sau màn nổi nóng với HLV Xabi Alonso khi bị thay ra ở hiệp hai trận thắng Barcelona.

“Tôi thích cách Mbappe thi đấu - điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Còn Vinicius thì lúc nào cũng than vãn, cãi trọng tài, châm chọc khán giả và xúc phạm HLV. Thật không thể chấp nhận”, Dugarry nói.

Cựu danh thủ tuyển Pháp từng vô địch World Cup 1998 thậm chí khuyên Vinicius nên ra đi: “Cậu ấy không còn ở phong độ tốt. Khóc lóc, than vãn và thiếu kỷ luật. Chủ tịch Florentino Perez của Real sẽ bán Vini thôi. Nếu muốn ở đẳng cấp Quả bóng vàng, Vinicius phải thay đổi”.

Không chỉ Vinicius, Dugarry cũng mỉa mai Lamine Yamal, người từng “châm dầu vào lửa” khi nói Real Madrid “ăn cắp”. Ông nêu quan điểm: “Yamal mới 18 tuổi, còn non nớt, nhưng lại khoe khoang trước trận và chơi tệ. Barca mới là đội từng mua chuộc trọng tài nhiều năm”.

Trong khi đó, tờ L’Équipe cho rằng vụ việc cho thấy Vinicius đang dần bị gạt khỏi vai trò trung tâm ở Real Madrid. Từ vị thế ngôi sao, anh đang trở thành “người thừa”, và cánh cửa rời Bernabéu có thể đang mở rộng hơn bao giờ hết.