Đức thua sốc, xếp chót bảng A vòng loại World Cup

Đức đã để thua trận sân Slovakia 0-2 ở lượt 1 vòng loại World Cup, khiến chiến dịch giành vé đến vòng chung kết 2026 của họ lập tức rơi vào thế nguy hiểm.

Florian Wirtz ôm đầu sau thất bại của Đức.

David Hancko và David Strelec đã tận dụng những sai lầm nơi hàng thủ Đức để mang về lợi thế cho Slovakia vào phút 42 và 55. Suốt trận đấu, tuyển Đức không thể tìm được cách xuyên thủng hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối thủ để san bằng cách biệt.

Đây là đòn giáng mạnh vào HLV Julian Nagelsmann cùng đội hình đang trong quá trình làm mới. Trận này, Đức có sự góp mặt của tân binh Nick Woltemade của Newcastle (trận thứ ba trong màu áo tuyển Đức) và hậu vệ phải 21 tuổi Nnamdi Collins, người vừa có trận ra mắt.

Nagelsmann đã chỉ trích gay gắt các học trò, cho rằng đội bóng thiếu “cảm xúc” trên sân và thiếu cả khát khao chiến thắng trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng thi đấu đầy nhiệt huyết. Ông thậm chí còn đặt câu hỏi liệu có nên chọn những cầu thủ kém kỹ thuật hơn nhưng cống hiến hết mình. Nagelsmann nhấn mạnh rằng Đức buộc phải thắng cả năm trận còn lại để tránh phải bước vào vòng play-off.

Đức, bao gồm cả thành tích của Tây Đức thời Chiến tranh Lạnh, đã góp mặt ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1954. Trước trận đấu này, họ mới chỉ thua ba trận vòng loại World Cup, và tất cả đều diễn ra trên sân nhà.

Đức dường như đã quá tự tin vào việc giành vé trực tiếp từ một bảng đấu được cho là khá dễ với Slovakia, Bắc Ireland và Luxembourg, đến mức họ đã lên lịch một trận giao hữu trước khi chắc chắn có vé.

Hôm thứ Năm, Liên đoàn Bóng đá Đức thông báo sẽ đá giao hữu với Bờ Biển Ngà vào tháng 3/2026, “trong trường hợp giành vé trực tiếp dự World Cup”. Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng với các trận play-off dành cho những đội nhì bảng.

Lúc này, Đức đang xếp cuối bảng A với 0 điểm. Dẫn đầu là Bắc Ireland và Slovakia cùng 3 điểm. Luxembourg cũng 0 điểm nhưng xếp trên Đức nhờ hiệu số là 1/3 (so với 0/2).