Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đức: Sân bay Munich tạm đóng cửa vì thiết bị bay không người lái

  • Chủ nhật, 19/10/2025 22:12 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Cảnh sát liên bang Đức cho biết sân bay Munich - một trong những sân bay lớn nhất nước này, phải tạm thời đóng cửa tối 18/10 sau khi nhận được nhiều báo cáo về thiết bị bay không người lái.

Cảnh sát liên bang Đức cho biết sân bay Munich - một trong những sân bay lớn nhất nước này, phải tạm thời đóng cửa tối 18/10 sau khi nhận được nhiều báo cáo về thiết bị bay không người lái.

uav xam nhap san bay anh 1

Sân bay Munich. Ảnh: Reuters.

Hoạt động sân bay trở lại bình thường từ sáng 19/10, chỉ 3 chuyến bay bị chuyển hướng, trong đó 2 chuyến đã hạ cánh tại Munich.

Đại diện sân bay và cảnh sát khẳng định không phát hiện thiết bị hay đối tượng đáng ngờ. Sự việc kéo dài khoảng 30 phút, xuất hiện hai lần vào tối 18/10, lần lượt vào khoảng 22h và 23h.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi các báo cáo drone “bí ẩn” ảnh hưởng tới sân bay các nước Liên minh châu Âu (EU).

Đầu tháng 10 này, sân bay Munich từng phải đóng cửa hai lần trong vòng 24 giờ vì lý do tương tự, ảnh hưởng hàng nghìn hành khách.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/duc-san-bay-munich-tam-dong-cua-vi-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-post1071255.vnp

TTXVN

uav xâm nhập sân bay sân bay Munich sân bay Đức

Đọc tiếp

Ba Lan trang bi UAV 'Quai vat Tarnow' hinh anh

Ba Lan trang bị UAV 'Quái vật Tarnów'

06:07 20/9/2025 06:07 20/9/2025

0

Ba Lan đang chuẩn bị trang bị cho lực lượng vũ trang một hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến mang tên “Quái vật Tarnów”, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý