Ba Lan trang bị UAV 'Quái vật Tarnów'

Ba Lan đang chuẩn bị trang bị cho lực lượng vũ trang một hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến mang tên “Quái vật Tarnów”, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thông tin này được Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk công bố vào giữa tháng 9, sau khi ông trực tiếp thị sát nguyên mẫu hệ thống tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 33 ở thành phố Kielce, miền Trung Ba Lan. Tuy nhiên, ông Tomczyk không nêu rõ đây là quyết định chính thức về việc mua sắm hay chỉ là bước khởi đầu cho quá trình đánh giá.

Trang Defence24 nhận định Bộ Quốc phòng Ba Lan có thể sẽ triển khai thủ tục mua sắm theo diện "nhu cầu hoạt động khẩn cấp", một cơ chế cho phép rút ngắn quy trình và tăng tốc triển khai trong những tình huống đặc biệt.

Đáng chú ý, thông báo về hệ thống này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi khoảng 20 UAV xâm phạm không phận Ba Lan, buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải phản ứng bằng biện pháp quân sự. Diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và các mối đe dọa trên không.

Giữa bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng, Chính phủ Ba Lan ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Belarus từ ngày 12/9. Hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tiếp tục được duy trì, bao gồm lệnh cấm toàn bộ các hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua lại biên giới.

Phát biểu tại Brussels cùng ngày 18/9, người phát ngôn Ủy ban châu Âu, ông Olof Gill, cho biết Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ ủng hộ đối với quyết định trên của Ba Lan, đồng thời khẳng định: “Đây là vấn đề liên quan đến an ninh”.

Về phần mình, người phát ngôn khác của Ủy ban, ông Markus Lammert, cho biết Ba Lan đã chính thức thông báo quyết định này cho EU vào ngày 10/9. Ông nhấn mạnh “Biên giới của Ba Lan cũng là biên giới của EU. Chúng ta có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ các đường biên giới này khỏi mọi mối đe dọa đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”.

Quyết định của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh nước này duy trì lập trường cứng rắn về an ninh biên giới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh điều này là cần thiết trước các mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời tuyên bố “Ba Lan đã chuẩn bị cho mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra”. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cũng tuyên bố các cửa khẩu sẽ được mở lại chỉ khi các cơ quan an ninh xác nhận không còn nguy cơ đe dọa hoặc khiêu khích.

Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của hành khách mà còn gây gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả tuyến hàng hóa từ Trung Quốc tới EU qua Belarus.