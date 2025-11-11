Đức bắt nghi phạm âm mưu ám sát các chính trị gia

Ngày 10/11, Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã ra lệnh bắt giữ một nghi phạm thuộc phong trào cực đoan cánh hữu Reichsbürger ở Dortmund với cáo buộc âm mưu tổ chức ám sát các chính trị gia.

Nghi phạm 49 tuổi này được cho là đã tạo ra một trang web đen có tiêu đề "Ám sát chính trị gia" từ Dortmund để điều phối hoạt động ám sát các chính trị gia Đức. Trang web này sau đó đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) xóa sổ.

Nghi phạm khai nhận đây là kế hoạch đầu tiên của y và những đồng phạm đóng góp tiền thông qua trang web được mã hoá và ẩn danh. Số tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho những kẻ thực hiện các vụ ám sát những chính trị gia bất đồng chính kiến.

Nguyên nhân dẫn đến âm mưu này được cho là xuất phát từ tư tưởng phản dân chủ của nghi phạm.

Cơ quan an ninh Đức đã theo dõi nghi phạm từ năm 2020 do có hành động phản kháng trong các cuộc biểu tình thời dịch bệnh COVID-19.

Tổng Công tố Liên bang Jens Rommel đã tiếp quản cuộc điều tra vì ông coi kế hoạch này là hành vi tài trợ khủng bố - một tội danh hình sự mà Văn phòng Công tố Liên bang chịu trách nhiệm xử lý.