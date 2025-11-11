Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đức bắt nghi phạm âm mưu ám sát các chính trị gia

  • Thứ ba, 11/11/2025 20:03 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ngày 10/11, Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã ra lệnh bắt giữ một nghi phạm thuộc phong trào cực đoan cánh hữu Reichsbürger ở Dortmund với cáo buộc âm mưu tổ chức ám sát các chính trị gia.

Nghi phạm 49 tuổi này được cho là đã tạo ra một trang web đen có tiêu đề "Ám sát chính trị gia" từ Dortmund để điều phối hoạt động ám sát các chính trị gia Đức. Trang web này sau đó đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) xóa sổ.

Nghi phạm khai nhận đây là kế hoạch đầu tiên của y và những đồng phạm đóng góp tiền thông qua trang web được mã hoá và ẩn danh. Số tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho những kẻ thực hiện các vụ ám sát những chính trị gia bất đồng chính kiến.

Nguyên nhân dẫn đến âm mưu này được cho là xuất phát từ tư tưởng phản dân chủ của nghi phạm.

Cơ quan an ninh Đức đã theo dõi nghi phạm từ năm 2020 do có hành động phản kháng trong các cuộc biểu tình thời dịch bệnh COVID-19.

Tổng Công tố Liên bang Jens Rommel đã tiếp quản cuộc điều tra vì ông coi kế hoạch này là hành vi tài trợ khủng bố - một tội danh hình sự mà Văn phòng Công tố Liên bang chịu trách nhiệm xử lý.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-bat-giu-nghi-pham-am-muu-am-sat-cac-chinh-tri-gia-20251111192834521.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Dortmund Đức Đức âm mưu ám sát chính trị gia

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Đọc tiếp

Thai Lan truy quet toi pham Trung Quoc khap song Mekong hinh anh

Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong

41 phút trước 20:07 11/11/2025

0

Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.

Indonesia tinh vay tien Trung Quoc bang nhan dan te hinh anh

Indonesia tính vay tiền Trung Quốc bằng nhân dân tệ

1 giờ trước 19:24 11/11/2025

0

Indonesia dự định phát hành lô “trái phiếu gấu trúc” đầu tiên vào năm tới, trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy vai trò toàn cầu của nhân dân tệ và chiến lược phi USD hóa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý