Y tá Đức lĩnh án tù chung thân vì giết bệnh nhân cho bớt việc

Một nam y tá người Đức vừa bị kết án tù chung thân vì ra tay sát hại 10 bệnh nhân để giảm khối lượng công việc.

Nam y tá che mặt khi bước vào phòng xử án ngày 5/11. Ảnh: Telegraph.

Theo Reuters, ngày 5/11, tòa án thành phố Aachen (Đức) vừa kết án tù chung thân đối với một nam y tá vì đã ra tay sát hại 10 bệnh nhân và tìm cách sát hại 27 người khác bằng cách tiêm những liều thuốc có khả năng gây tử vong cho người bệnh.

Theo cáo trạng, bị cáo đã nhiều lần tiêm thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần cho các bệnh nhân dưới sự chăm sóc của mình, phần lớn là người cao tuổi. Hành vi này được xác định nhằm giảm khối lượng công việc trong các ca trực đêm của y tá.

Tòa án xác định đây là “tội ác đặc biệt nghiêm trọng”, đồng nghĩa với việc bị cáo gần như không có cơ hội được ân xá sau khi chấp hành án 15 năm tù - thời hạn tối thiểu theo luật Đức để người lĩnh án tù chung thân được xem xét khoan hồng.

Nam y tá thực hiện hành vi giết người trong giai đoạn từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 tại một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Aachen, miền Tây nước Đức.

Theo truyền thông Đức, các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục xem xét những vụ việc đáng ngờ khác trong quá trình hành nghề của nam y tá này.

Trước đó, năm 2019, nước Đức từng chấn động khi một cựu y tá bị kết án tù chung thân vì sát hại 85 bệnh nhân, đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này sau Thế chiến II.