Đứa trẻ bị bỏ rơi thành bà chủ hãng thời trang triệu USD

Từng bị gia đình bỏ lại trên núi và lớn lên trong sự ghẻ lạnh, Huang Xuanni vươn lên xây dựng thương hiệu thời trang đạt doanh thu 36 triệu USD.

Huang Xuanni, chủ thương hiệu thời trang Mix Selection của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Hoàng Tuyên Ni (44 tuổi) lớn lên trong một gia đình nông thôn tại Tân Châu, Hồ Nam (Trung Quốc) với "bóng ma" của tư tưởng trọng nam khinh nữ. Là con thứ 6 trong nhà có 7 anh chị em, cô gần như bị gia đình lãng quên khi mọi đặc quyền đều dồn cho người con trai duy nhất.

Ký ức tuổi thơ của Tuyên Ni là những bữa cơm thui thủi ngoài hiên và những lần cha mẹ chẳng buồn gọi đúng tên con gái. Đau lòng nhất là lần cô bị bỏ mặc trên núi giữa cơn bạo bệnh, chỉ thoát chết nhờ sự cứu giúp của một người lạ. Trong bức ảnh cũ duy nhất còn sót lại, trong khi bà nội âu yếm bế em trai, Huang chỉ là một bóng hình lặng lẽ ngồi nơi mép ghế.

Quãng thời gian trung học là những ngày cô gái trẻ đơn độc băng núi gần 3 giờ để đến trường. Với vỏn vẹn 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng) tiền tiêu vặt mỗi tuần, ngay cả nắm cơm mang theo cô cũng thường xuyên bị bạn học lấy mất. Quyết không đầu hàng số phận, cô thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, chuyên ngành khoa học động vật.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến Thâm Quyến lập nghiệp trong ngành logistics và kết hôn. Thế nhưng, một lần nữa cuộc đời lại thử thách người phụ nữ này bằng một cuộc hôn nhân chìm trong bạo lực và trầm cảm. Sau khi ly hôn và mất quyền nuôi con, Huyền Ni đứng trước bước ngoặt lớn nhất đời mình: Quyết định rũ bỏ quá khứ để sống cho chính mình.

Năm 2015, cô nghỉ việc, dồn toàn bộ số vốn 50.000 Nhân dân tệ (lúc này khoảng 172.000.000 đồng) để mở cửa hàng quần áo trên Taobao - nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Thời điểm ấy, thương mại điện tử Trung Quốc bắt đầu chuyển từ cạnh tranh giá rẻ sang đề cao chất lượng, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuyên Ni và bạn nhập quần áo nữ cao cấp tại một khu chợ ở Thâm Quyến. Cô chụp ảnh còn bạn làm người mẫu, hướng đến nhóm phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, thường khó tìm được trang phục vừa vặn. Chỉ sau một tháng, doanh thu đã vượt 100.000 nhân dân tệ.

Nhưng đến năm 2017, những quyết định sai lầm khiến cô gánh khoản nợ lớn và đánh mất nhiều khách hàng quen. Không bỏ cuộc, Tuyên Ni lao vào học hỏi, nghiên cứu về quản trị thương hiệu, kinh doanh, thiết kế và tham gia các khóa học trực tuyến.

Năm 2020, cô ra mắt thương hiệu Mix Selection, tập trung vào chất liệu cao cấp và thiết kế thanh lịch cho phụ nữ nhỏ nhắn. Cô cũng đón đầu xu hướng thời trang tân Trung Hoa, kết hợp kỹ nghệ lụa truyền thống với thẩm mỹ hiện đại.

Đến tháng 11/2023, riêng dòng váy tân Trung Hoa đã mang về hơn 8,7 triệu nhân dân tệ (gần 30 tỷ đồng ). Cô trả hết nợ và mời các chủ nợ dự tiệc mừng.

Hoàng Tuyên Ni xây dựng hình ảnh thương hiệu gần gũi bằng cách tương tác trực tiếp với khách hàng trên mạng xã hội, chia sẻ trang phục và bữa ăn hàng ngày, biến người theo dõi thành một cộng đồng. Cô trở thành một trong những chủ shop tiên phong tận dụng mạng xã hội.

Song song kinh doanh, Tuyên Ni theo học chương trình Executive MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp) của Đại học Bắc Kinh. Cô cũng thường chia sẻ hành trình khởi nghiệp và thông điệp trao quyền cho phụ nữ. Cô xây dựng kho tri thức cá nhân trên nền tảng AI, tổng hợp kiến thức về giao tiếp, vận hành thương hiệu và kỹ năng sống.

Thay vì chỉ theo đuổi sự giàu có, cô muốn câu chuyện của mình trở thành “ánh sáng cho nhiều phụ nữ hơn”, thông qua sách và phim ảnh.

“Tôi muốn nói với những cô gái từng ngột ngạt vì gia đình và hôn nhân như tôi rằng đừng bỏ cuộc. Chỉ cần cố thêm một chút nữa, hy vọng vẫn còn”, cô chia sẻ.