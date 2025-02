Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand bước vào giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam - New Zealand, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chiều 26/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch Đảng Quốc gia New Zealand, nhân dịp ngài Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Christopher Luxon và đoàn đại biểu cấp cao New Zealand thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Tổng Bí thư cảm ơn những phát biểu tốt đẹp của Thủ tướng Luxon về đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước, đánh giá cao chính sách đối ngoại của New Zealand luôn coi trọng gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam-New Zealand, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, đặc biệt là việc ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thể hiện sự phát triển vượt bậc và tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai nước, tạo khuôn khổ vững chắc đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đánh giá hợp tác quốc phòng và an ninh phát triển tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm của hai nước đối với hòa bình, ổn định ở khu vực; đề nghị tới đây, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đề ra chiến lược cụ thể để tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao New Zealand là nước có nền hành chính, quản trị tốt, có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục tiên tiến, hiện đại, là những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư cảm ơn Chính phủ New Zealand hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; chia sẻ New Zealand đang trở thành địa điểm tin cậy và được yêu thích để học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập, nghiên cứu; nhấn mạnh hợp tác giáo dục đã và đang góp phần vào việc củng cố và làm sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng New Zealand chúc mừng và bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư cùng các nhà Lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thủ tướng Christopher Luxon trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với New Zealand nói riêng và quan hệ Việt Nam - New Zealand nói chung; bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Thủ tướng cũng như đoàn đại biểu New Zealand.

Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, với những thế mạnh của mình, New Zealand mong muốn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; bày tỏ sẵn sàng đón thêm nhiều hơn nữa sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu.

Thủ tướng Christopher Luxon cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ nhất trí về những phương hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới; tin tưởng khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới sẽ đem lại lợi ích chung to lớn, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Hai Lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn New Zealand luôn ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp này, Thủ tướng Luxon trân trọng mời Tổng Bí thư thăm New Zealand trong thời gian tới. Tổng Bí thư cảm ơn và giao hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.