Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Đưa 'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu

  • Thứ sáu, 9/1/2026 09:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 9/1, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng thông cáo báo chí về việc Đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc.

Sách "Nỗi buồn chiến tranh". Ảnh: NXB Trẻ.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Ngày 7/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh.

Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8/01/2026 về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

Chưa biết chữ đã tập ‘sáng tác’, 10X nhận hattrick giải thưởng

Từ năm 14 tuổi, Cao Việt Quỳnh đã được vinh danh ở Giải thưởng Sách quốc gia. Đến tuổi 17, Quỳnh tiếp tục nhận hai giải văn học lớn với “Lục Địa Rồng”.

09:00 3/1/2026

Nhà văn Y Ban nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2024-2025

Hai nhà văn Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Y Ban đã được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2024-2025 diễn ra tối 16/12 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

11:02 17/12/2025

24 tuổi, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng 5 cây vàng

Giải nhất cuộc thi "Văn học tuổi 20" lần II trao cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tư năm 2000 trị giá 5 cây vàng. Đây không chỉ là phần thưởng giá trị, mà còn là bệ đỡ khích lệ cây bút trẻ thành tác giả tên tuổi.

14:29 17/11/2025

Hoàng Giang

Nỗi buồn chiến tranh Bộ Văn hóa 50 tác phẩm Bảo Ninh

    Đọc tiếp

    Khong gian tri thuc ben vung giua long TP.HCM hinh anh

    Không gian tri thức bền vững giữa lòng TP.HCM

    1 giờ trước 10:00 9/1/2026

    0

    Đường Sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM) khẳng định vai trò là nơi lan tỏa văn hóa đọc, kết nối cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của đô thị hiện đại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý