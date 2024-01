Dua Lipa hẹn hò tài tử 'Fantastic Beasts'

Ca sĩ Dua Lipa và Callum Turner, tài tử đóng hai phần "Fantastic Beasts", trở thành đôi tình nhân mới của showbiz.

Page Six đưa tin chủ nhân hit Don't Start Now đang hẹn hò tài tử Callum Turner. Nguồn tin kể với tờ báo: "Họ tuy mới bắt đầu, song phát cuồng vì nhau".

Thông tin hẹn hò rộ lên khi Dua Lipa đến sớm để ủng hộ Turner trong buổi ra mắt tác phẩm chính kịch Masters of The Air ở Los Angeles (Mỹ). Sau sự kiện chính, bộ đôi được nhìn thấy khiêu vũ cùng nhau trong bữa tiệc.

Người trong cuộc hiện chưa lên tiếng về tin này.

Dua Lipa xuất hiện cùng Callum Turner ở sự kiện tối 10/1. Ảnh: Page Six.

Trước khi qua lại với tài tử Anh, Dua Lipa có khoảng thời gian hạnh phúc bên người dẫn chương trình The Daily Show Trevor Noah. People cho hay, rapper Jack Harlow cũng từng quyết liệt theo đuổi ca sĩ gợi cảm này. Từ năm 2019 đến 2021, Lipa hẹn hò Anwar Hadid, em trai siêu mẫu Gigi Hadid.

Trong khi đó, Turner từng có mối quan hệ tình cảm với Vanessa Kirby, diễn viên đóng vai Công chúa Margaret trong series The Crown (2016-2017). Vào thời điểm họ chia tay, các nguồn tin nói với The Sun: "Vanessa và Callum đều là những ngôi sao đang lên trong giới diễn xuất. Trong vài năm qua, họ nhận được nhiều lời đề nghị đóng phim, khiến mối quan hệ này dần xa cách. Thật đáng buồn vì họ từng rất mặn nồng".

Callum Turner sinh năm 1990, là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của Anh. Ngoài loạt phim chiến tranh được mong đợi do Tom Hanks và Steven Spielberg sản xuất, Turner đang đóng chính trong tác phẩm mới nhất của George Clooney, The Boys in the Boat. Trước đây, anh xuất hiện trong hai phần của loạt phim Fantastic Beasts (vai Theseus Scamander).

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang. Phong cách nhạc hiện đại cùng hình tưởng gợi cảm giúp giọng ca New Rules tạo sức ảnh hưởng trong cả giới nhạc và thời trang.