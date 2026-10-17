Dua Lipa bắt tay Google Maps vẽ bản đồ các tiệm sách đáng đi nhất

Ngoài chia sẻ gu đọc sách qua Service95 Bookclub, nữ ca sĩ người Anh Dua Lipa còn hợp tác với Google Maps giới thiệu những hiệu sách cô đánh giá là đáng đi nhất trên khắp thế giới.

Là chủ nhân của loạt hit toàn cầu như Levitating, Don't Start Now hay New Rules, sở hữu đến 3 giải Grammy danh giá, nữ ca sĩ Dua Lipa còn được người hâm mộ biết đến như một "mọt sách" chính hiệu.

Để chia sẻ với cộng đồng về gu đọc sách của mình, nữ ca sĩ đã lập ra câu lạc bộ sách Service95 Book Club - nơi cô liên tục giới thiệu các tác phẩm đặc sắc, thực hiện bài phỏng vấn chuyên sâu với những tác giả tên tuổi thế giới và kết nối cộng đồng người đọc toàn cầu.

Nhằm đưa trải nghiệm từ trang sách ra đời thực, Google Maps đã chính thức mời Dua Lipa trở thành "hướng dẫn viên du lịch" khi hợp tác cùng nền tảng Service95 do cô sáng lập để số hóa các điểm đến yêu thích của cô.

Dự án công bố 12 danh sách tuyển chọn (Dua’s Lists) với hơn 130 địa điểm được nữ ca sĩ lưu lại qua các chuyến lưu diễn toàn cầu: từ quán taco đêm ở Mexico City, quán rượu vang tự nhiên tại London cho đến chuỗi tiệm sách độc lập giàu bản sắc.

Dua Lipa cùng nền tảng Service95 hợp tác với Google Maps ra mắt Dua's Lists. Ảnh: Service95.

Mới nhất, Dua Lipa tiếp tục mở rộng bản đồ cá nhân bằng việc ra mắt danh sách các tiệm sách độc lập đáng ghé thăm nhất thế giới trên Google Maps. Từ những không gian lịch sử tráng lệ cho đến các tiệm sách nhỏ ngách nhỏ, danh sách tuyển chọn này chính là gợi ý tuyệt vời cho những ai muốn thả mình giữa các trang sách trong mỗi chuyến đi.

Livraria Lello (Porto, Bồ Đào Nha)

Khai trương từ năm 1906, Livraria Lello được coi là một trong những tiệm sách tráng lệ nhất thế giới với phong cách Neo-Gothic kết hợp Art Nouveau. Điểm nhấn mê hoặc du khách là chiếc cầu thang gỗ xoắn đôi phủ sơn đỏ quyến rũ cùng trần kính màu lộng lẫy khắc khẩu hiệu "Decus in Labore" (Phẩm giá trong Lao động).

Điểm nhấn mê hoặc du khách là chiếc cầu thang gỗ xoắn đôi phủ sơn đỏ quyến rũ. Ảnh: Livraria Lello.

Tháng 7 vừa qua, nơi đây còn trở thành không gian thường trực cho Manifesto Library - dự án thư viện đặc biệt do chính Dua Lipa sáng lập. Thư viện tập hợp gần 100 tác phẩm từng bị kiểm duyệt hoặc cấm lưu hành trên thế giới, biến Livraria Lello thành nơi tôn vinh tự do ngôn luận và quyền tiếp cận tri thức.

The Rare Birds Book Shop (Edinburgh, Scotland)

The Rare Birds Book Shop là nơi tôn vinh những tác phẩm của các nhà văn nữ. Ảnh: @rarebirdsbooks.

Nằm ở khu phố nghệ thuật Stockbridge, tiệm sách do Rachel Wood sáng lập mang sứ mệnh xóa bỏ định kiến ngành xuất bản khi chỉ trưng bày 100% tiểu thuyết do phụ nữ sáng tác. Tên gọi "Rare Birds" (loài chim hiếm) tôn vinh những người phụ nữ kiệt xuất.

Chia sẻ về tiệm sách này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết: “Tiệm sách mang sứ mệnh tôn vinh cả những tác phẩm kiệt xuất lẫn những người phụ nữ đã viết nên chúng - điều mà nhà sáng lập hy vọng một ngày nào đó sẽ bớt ‘hiếm’ hơn trong ngành xuất bản."

Albertine (New York, Mỹ)

Albertine gây ấn tượng mạnh mẽ với trần nhà vẽ hình chòm sao thiên văn huyền ảo. Ảnh: 1000 Libraries.

Albertine nằm bên trong dinh thự Payne Whitney cổ kính - trụ sở Dịch vụ Văn hóa Pháp tại Manhattan. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Pháp Jacques Garcia, điểm nhấn kiến trúc đắt giá nhất của tiệm chính là bức tranh bích họa vẽ tay phủ kín vòm trần tầng hai.

Bức bích họa khắc họa sống động bầu trời đêm với các chòm sao, hành tinh và các cung hoàng đạo màu xanh sẫm phủ nhũ vàng, được lấy cảm hứng từ trần phòng nhạc của biệt thự Villa Stuck tại Munich. Bên dưới vòm trần huyền ảo này là kho sách hơn 14.000 đầu sách tiếng Pháp và bản dịch tiếng Anh từ hơn 30 quốc gia.

Dua Lipa nhận xét: “Albertine gây ấn tượng mạnh mẽ với trần nhà vẽ hình chòm sao thiên văn huyền ảo. Ghé thăm Albertine mang lại cảm giác bình yên, thơ mộng như đang chạm vào một mảnh hồn Paris thu nhỏ giữa sự hối hả của khu Midtown Manhattan".

De Groene Waterman (Antwerp, Bỉ)

Tọa lạc trong một tòa nhà lịch sử cổ kính ở thành phố Antwerp, De Groene Waterman là hiệu sách độc lập mang tính biểu tượng được thành lập từ năm 1968. Nơi đây từng là điểm hội tụ của các phong trào văn hóa - tư tưởng tiến bộ tại Bỉ.

De Groene Waterman là hiệu sách độc lập mang tính biểu tượng được thành lập từ năm 1968. Ảnh: De Standaard.

Bên cạnh không gian tầng trệt ngập tràn ánh sáng trưng bày vô vàn đầu sách đa ngôn ngữ (tiếng Hà Lan, Anh, Pháp, Đức), tiệm còn sở hữu hầm gạch cổ - nơi thường xuyên diễn ra các buổi tọa đàm văn học, ra mắt sách và đọc thơ.

"Đây là một trong những tiệm sách khiến bạn muốn học ngay một ngôn ngữ mới chỉ để đọc được nhiều hơn những cuốn sách trên kệ. Một sự giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại bên trong một tòa nhà tuyệt đẹp," nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ.

Clarke’s Bookshop (Cape Town, Nam Phi)

Thành lập từ năm 1956 trên phố Long Street lịch sử, Clarke’s Bookshop được ví như một "di sản sống" và là thánh địa sách uy tín bậc nhất Nam Phi. Tiệm nổi tiếng thế giới nhờ sở hữu kho lưu trữ cực kỳ đồ sộ về lịch sử, nghệ thuật, bản đồ cổ và văn học châu Phi (Africana).

Đối với các độc giả, nhà nghiên cứu hay du khách muốn tìm hiểu sâu sắc về bản sắc và lịch sử lục địa đen, Clarke’s chính là điểm dừng chân không thể thay thế.

Clarke’s Bookshop sở hữu kho lưu trữ đồ sộ về lịch sử, nghệ thuật, bản đồ cổ và văn học châu Phi. Ảnh: Clarke’s Bookshop.

Ngoài những điểm đến nổi bật trên, danh sách do Dua Lipa tuyển chọn còn đưa du khách ghé thăm nhiều góc đọc sách đặc sắc khác như The Paperback Bookshop (Melbourne, Australia), Tintabudi (Kuala Lumpur, Malaysia), Boundary Bookstore (Hong Kong, Trung Quốc), Ensemble (Marseille, Pháp) hay Brick Lane Bookshop (London, Anh).

Người hâm mộ và cộng đồng yêu sách hiện đã có thể truy cập trực tiếp danh sách "Dua’s List" đầy đủ trên ứng dụng Google Maps hoặc thông qua trang chủ của Service95.