Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Dư luận Ấn Độ đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam đối với khu vực

  • Thứ năm, 9/4/2026 19:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ góc nhìn của chính giới, báo giới và giới phân tích Ấn Độ, việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn phát đi thông điệp quan trọng về sự ổn định chính trị và năng lực điều hành trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang biến động mạnh.

Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trước hết, Việt Nam được Ấn Độ đánh giá không chỉ là một đối tác ổn định mà còn là một trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực cân bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, vai trò của một quốc gia có nền tảng chính trị vững chắc như Việt Nam giúp duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế các xu hướng phân cực và góp phần bảo vệ trật tự khu vực dựa trên luật lệ.

Bên cạnh đó, sự ổn định chính trị của Việt Nam còn được nhìn nhận như một “điểm tựa” giúp khu vực ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay với khủng hoảng năng lượng, biến động chuỗi cung ứng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trong điều kiện đó, một Việt Nam duy trì được ổn định, có khả năng thích ứng và điều hành hiệu quả sẽ góp phần giảm thiểu tác động lan tỏa tiêu cực, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định kinh tế - an ninh khu vực.

Một ý nghĩa quan trọng khác là nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong các thể chế đa phương như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên hợp quốc.

Ấn Độ cho rằng nền tảng chính trị ổn định sẽ giúp Việt Nam tham gia chủ động hơn vào quá trình định hình các chuẩn mực, luật lệ và sáng kiến khu vực. Qua đó, Việt Nam không chỉ là người tham gia mà còn dần trở thành một nhân tố có ảnh hưởng trong quản trị khu vực và toàn cầu.

Xa hơn, sự ổn định và nhất quán trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam còn mở ra triển vọng thúc đẩy các liên kết chiến lược mới trong khu vực châu Á. Dư luận Ấn Độ kỳ vọng điều này sẽ tạo điều kiện cho các khuôn khổ hợp tác quy mô lớn trong các lĩnh vực có tính dẫn dắt như công nghệ, năng lượng hay an ninh mạng.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được dự báo có thể trở thành một trong những trục liên kết quan trọng của khu vực trong thế kỷ XXI.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Truyền thông Nga: Việt Nam xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn

Ngày 7/4, hàng loạt báo chí và kênh truyền hình Nga đưa tin về việc Quốc hội khóa XVI của Việt Nam tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, coi đây là một bước thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống quản trị đất nước vì những mục tiêu phát triển lớn trong tương lai.

31:1831 hôm qua

Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam kiện toàn nhân sự cấp cao

Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được Quốc hội bầu, lãnh đạo nhiều quốc gia như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Ấn Độ, Cuba đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng, khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

47:2826 hôm qua

TTXVN

Việt Nam Liên Hợp Quốc Tô Lâm Ấn Độ ổn định chính trị kiện toàn lãnh đạo

    Đọc tiếp

    Bo doi giup xoay chuyen cuc dien My - Iran hinh anh

    Bộ đôi giúp xoay chuyển cục diện Mỹ - Iran

    2 giờ trước 19:23 9/4/2026

    0

    Trong thời khắc căng thẳng nhất trước “tối hậu thư” của ông Trump, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan đã trở thành hai mắt xích quyết định, kéo Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, mở ra lệnh ngừng bắn mong manh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý