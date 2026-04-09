Dư luận Ấn Độ đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam đối với khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ góc nhìn của chính giới, báo giới và giới phân tích Ấn Độ, việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn phát đi thông điệp quan trọng về sự ổn định chính trị và năng lực điều hành trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang biến động mạnh.

Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trước hết, Việt Nam được Ấn Độ đánh giá không chỉ là một đối tác ổn định mà còn là một trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực cân bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, vai trò của một quốc gia có nền tảng chính trị vững chắc như Việt Nam giúp duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế các xu hướng phân cực và góp phần bảo vệ trật tự khu vực dựa trên luật lệ.

Bên cạnh đó, sự ổn định chính trị của Việt Nam còn được nhìn nhận như một “điểm tựa” giúp khu vực ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay với khủng hoảng năng lượng, biến động chuỗi cung ứng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trong điều kiện đó, một Việt Nam duy trì được ổn định, có khả năng thích ứng và điều hành hiệu quả sẽ góp phần giảm thiểu tác động lan tỏa tiêu cực, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định kinh tế - an ninh khu vực.

Một ý nghĩa quan trọng khác là nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong các thể chế đa phương như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên hợp quốc.

Ấn Độ cho rằng nền tảng chính trị ổn định sẽ giúp Việt Nam tham gia chủ động hơn vào quá trình định hình các chuẩn mực, luật lệ và sáng kiến khu vực. Qua đó, Việt Nam không chỉ là người tham gia mà còn dần trở thành một nhân tố có ảnh hưởng trong quản trị khu vực và toàn cầu.

Xa hơn, sự ổn định và nhất quán trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam còn mở ra triển vọng thúc đẩy các liên kết chiến lược mới trong khu vực châu Á. Dư luận Ấn Độ kỳ vọng điều này sẽ tạo điều kiện cho các khuôn khổ hợp tác quy mô lớn trong các lĩnh vực có tính dẫn dắt như công nghệ, năng lượng hay an ninh mạng.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được dự báo có thể trở thành một trong những trục liên kết quan trọng của khu vực trong thế kỷ XXI.