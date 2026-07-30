Dự kiến thời gian lễ an táng hài cốt liệt sĩ quy tập ở CV Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đang tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, dự kiến diễn ra trong tháng 8.

Lễ di quan hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 6/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP.HCM cho biết đơn vị đang tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Thông tin được công bố tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, diễn ra ngày 30/7.

Buổi lễ dự kiến diễn ra trong tháng 8, sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang trọng và đúng quy định.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 TP.HCM, từ ngày 23/6 đến 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 155 bộ hài cốt, gồm 133 bộ hài cốt riêng lẻ, 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt cùng nhiều di vật liên quan.

Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin được triển khai liên tục tại khu vực công viên Lê Thị Riêng - nơi được xác định có nhiều dấu tích hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đối với địa điểm Suối Bông Trang, phường Chánh Phú Hòa (giai đoạn 2), lực lượng chức năng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Song song đó, các đơn vị đang triển khai đào thăm dò tại hai địa điểm gồm khu vực Bệnh viện K76A, K76B ở xã Hòa Hiệp và khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ). Đây là hai trong tổng số 12 địa điểm được xác định cần khảo sát từ các nguồn thông tin có giá trị.

Lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh TP.HCM mở rộng đào tìm tại khu vực B ngày 30/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp thu thập, khai thác thông tin từ Nhóm nghiên cứu dự án Sáng kiến Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, cùng dữ liệu do các cựu binh nước ngoài cung cấp về 12 trận đánh trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm mới.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 9/2026, sau đó bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định.

Tính đến ngày 29/7, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 10/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố; 5 nghĩa trang đang được triển khai. Tổng số mẫu đã thu nhận là 7.640/9.885 mộ liệt sĩ, đạt 77,2%. Trong đó, 5.591 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 2.049 mộ không đủ điều kiện, gồm 305 mộ không còn hài cốt.

Cùng với việc lấy mẫu hài cốt, Công an TP.HCM tiếp tục rà soát thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm phục vụ công tác đối sánh, góp phần sớm trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.