Dự kiến tên gọi các xã, phường ở Bình Dương sau sáp nhập

Hiện tại, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 91 xã, phường. Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, thành lập mới, địa phương này sẽ còn 27 cấp xã.

Sáng 28/3, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của tỉnh và Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Một góc khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 thành phố, 4 huyện) với 91 đơn vị hành chính cấp xã (39 xã, 47 phường, 5 thị trấn).

Hiện tại, số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, biên chế công chức là1.329 người; biên chế viên chức 18.738 người. Cấp xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện nay là 2.157 người (945 cán bộ cấp xã và 1.212 công chức cấp xã). Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 1.835 người.

Theo dự thảo đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bình Dương dự kiến phương án sau khi sắp xếp từ 91 xã, phường còn lại 27. Dự kiến tổ chức bộ máy ở mỗi cấp xã được bố trí từ 80-82 biên chế. Cụ thể, khối đảng dự kiến bố trí 20 biên chế, bao gồm Thường trực Đảng ủy, Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan UBKT.

Tổ chức chính quyền cấp cơ sở bao gồm HĐND và UBND. Trong đó HĐND có Chủ tịch (do Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm nhiệm), Phó Chủ tịch và 2 Ban chuyên trách (Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế). UBND gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và dự kiến tối thiểu 4 phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế, Phòng Tổng hợp - Tư pháp, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công). Khối Mặt trận Tổ quốc, dự kiến bố trí từ 10-12 biên chế.

Theo dự thảo Chỉ thị sửa đổi Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, dự kiến cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp xã như sau: Thường trực Đảng ủy có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND; Ủy viên Ban Chấp hành 33 người; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy không quá 11 người.

Dự kiến tên gọi các xã, phường tại Bình Dương sau sắp xếp

TP Thành phố Thủ Dầu Một sáp nhập 14 phường thành 3 phường. Dự kiến lấy tên gọi phường Thủ Dầu Một khi nhập các phường Phú Cường, Phú Lợi, Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Phú Thọ. Lấy tên phường Châu Thành khi nhập các phường Tân An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa. Lấy tên phường Bình Dương khi nhập các phường Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Tân.

Thành phố Dĩ An nhập 8 phường thành hai phường. Lấy tên phường Dĩ An khi nhập các phường Bình Thắng, Bình An, Đông Hòa, An Bình, Dĩ An. Lấy tên phường Tân Đông Hiệp khi nhập các phường An Phú (TP Thuận An), Tân Bình, Tân Đông Hiệp.

Thành phố Thuận An nhập 8 phường và một xã thành hai phường. Tên phường Lái Thiêu khi nhập xã An Sơn và các phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú. Lấy tên phường Thuận An khi nhập các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, Bình Hòa.

Thành phố Tân Uyên sáp nhập hai xã và 10 phường thành 4 phường. Lấy tên phường Vĩnh Tân khi nhập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh. Tên phường Tân Uyên khi nhập các phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa. Tên phường Tân Hiệp khi nhập các phường Tân Hiệp, Khánh Bình và xã Bạch Đằng. Tên phường Tân Khánh khi nhập xã Thạnh Hội và các phường Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp.

Thành phố Bến Cát sáp nhập một xã và 7 phường thành 4 phường. Lấy tên phường Tây Nam khi nhập xã Phú An và các phường An Điền, An Tây. Tên phường Bến Cát khi nhập phường Mỹ Phước và một phần phường Chánh Phú Hòa (khu phố 1-8). Tên phường Tân Định khi nhập các phường Tân Định, Hòa Lợi và khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa. Phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng.

Huyện Dầu Tiếng sáp nhập một thị trấn và 12 xã thành 4 xã. Lấy tên xã Minh Hòa khi nhập các xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân. Xã Dầu Tiếng khi nhập thị trấn Dầu Tiếng và các xã Định An, Định Thành, Định Hiệp. Tên xã Thanh Tuyền khi nhập các xã Thanh An, Thanh Tuyền. Lấy tên xã Long Hòa khi nhập các xã An Lập, Long Tân, Long Hòa.

Huyện Phú Giáo sáp nhập một thị trấn và 10 xã thành 3 xã. Lấy xã Phú Giáo khi nhập các xã An Linh, Phước Sang, An Thái, An Long, Tân Hiệp. Tên xã Phước Vĩnh khi nhập các xã Tân Long, Vĩnh Hòa, Phước Hòa. Tên xã Phước Thành khi nhập thị trấn Phước Vĩnh và các xã An Bình, Tam Lập.

Huyện Bàu Bàng sáp nhập một thị trấn và 6 xã thành hai xã. Lấy tên xã Bàu Bàng khi nhập thị trấn Lai Uyên và các xã Cây Trường II, Trừ Văn Thố. Tên xã Long Nguyên khi nhập các xã Long Nguyên, Tân Hưng, Hưng Hòa, Lai Hưng.

Huyện Bắc Tân Uyên sáp nhập hai thị trấn và 8 xã thành 3 xã. Đặt tên xã Bình Mỹ khi nhập thị trấn Tân Bình và các xã Bình Mỹ, Tân Lập. Tên xã Tân Thành khi nhập thị trấn Tân Thành và các xã Tân Định, Đất Cuốc. Tên xã Thường Tân khi nhập các xã Hiếu Liêm, Tân Mỹ, Lạc An, Thường Tân.