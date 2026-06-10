Dự kiến lập 4 đoàn giám sát việc sử dụng trụ sở sau sáp nhập tại 12 tỉnh, thành

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố về việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính".

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, nội dung giám sát tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi - Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội - báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VTC News.

Một là việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Hai là kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở; tình hình quản lý, sử dụng; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm.

Ba là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 1/3/2025 (đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ), từ ngày 1/7/2025 (đối với các tỉnh, thành phố) đến hết ngày 31/12/2026. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố.

Đoàn giám sát đề xuất phương án tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội theo tiến độ sớm hơn, tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027), nhằm kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát và giá trị thực tiễn của các kiến nghị sau giám sát.

Để bảo đảm đánh giá đầy đủ, toàn diện, trong quá trình giám sát, đoàn giám sát dự kiến đề nghị cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của các cơ quan này.

Đoàn giám sát đề xuất không đưa cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì đây là loại tài sản công có chế độ quản lý riêng, khác với trụ sở làm việc và không thuộc phạm vi giám sát của chuyên đề.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về phạm vi thời gian giám sát theo Nghị quyết số 23/2026 của Quốc hội, tính từ thời điểm các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (1/3/2025 - 31/12/2026).

Về đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan yêu cầu báo cáo theo Đề cương, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần bám sát theo Nghị quyết số 23, bao gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, yêu cầu báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giám sát, Đoàn giám sát sẽ khẩn trương thực hiện giám sát, nếu đảm bảo chất lượng có thể báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) và trước đó sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: VTC News.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo giám sát, dự thảo Đề cương và các phụ lục yêu cầu các cơ quan thuộc đối tượng giám sát, theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm,

Đồng thời, đảm bảo nội dung yêu cầu báo cáo thực sự thiết thực, phục vụ trực tiếp việc đánh giá thực trạng, xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cũng đề nghị Đoàn giám sát trong quá trình giám sát cần nghiên cứu, tham khảo, tận dụng các kết quả giám sát trước, kết quả sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tham khảo thêm những kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây.