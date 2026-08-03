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Du lịch

Du khách liều mình đu dây vượt thác 120 m ở Trung Quốc

  • Thứ hai, 3/8/2026 16:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng chục du khách tìm đến huyện Hoàng Bình (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) để trải nghiệm đu dây vượt thác, vừa giải nhiệt mùa hè vừa tìm cảm giác mạnh.

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Du khách trải nghiệm đu dây vượt thác dưới sự hướng dẫn của nhân viên tại khu thắng cảnh sông Dã Động (huyện Hoàng Bình, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc). Hoạt động đu dây từ độ cao 120 m tại vách đá Phi Thủy Nhai thu hút nhiều du khách muốn thử cảm giác mạnh và tận hưởng không khí mát mẻ, theo Xinhua.
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Du khách cùng nhân viên di chuyển đến khu vực trải nghiệm đu dây vượt thác. Những năm gần đây, huyện Hoàng Bình phát triển mô hình du lịch kết hợp thác nước sinh thái, đu dây vượt thác và thưởng thức cà phê giữa núi rừng, từng bước đổi mới các sản phẩm tham quan truyền thống.
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Ảnh chụp từ trên cao cảnh du khách trải nghiệm đu dây vượt thác cùng hướng dẫn viên địa phương.

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Những sản phẩm như thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được phát triển, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân
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Quý Châu vốn được mệnh danh là "thiên đường thác nước" của Trung Quốc, nổi bật với những dãy núi xanh trùng điệp, thung lũng sâu và hệ thống thác nước hùng vĩ đổ xuống giữa thiên nhiên hoang sơ.

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Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một du khách trải nghiệm đu dây vượt thác giữa dòng nước cuồn cuộn, trắng xóa, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhân viên chuyên nghiệp.
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Du khách vừa có thể thử sức với hoạt động mạo hiểm, vừa tận hưởng không khí mát mẻ và khám phá cảnh quan núi rừng Quý Châu theo cách khác.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

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Đan Châu

Ảnh: Xinhua/Yang Wenbin

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