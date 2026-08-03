Du khách liều mình đu dây vượt thác 120 m ở Trung Quốc

Du khách trải nghiệm đu dây vượt thác dưới sự hướng dẫn của nhân viên tại khu thắng cảnh sông Dã Động (huyện Hoàng Bình, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ). Hoạt động đu dây từ độ cao 120 m tại vách đá Phi Thủy Nhai thu hút nhiều du khách muốn thử cảm giác mạnh và tận hưởng không khí mát mẻ, theo Xinhua.

Du khách cùng nhân viên di chuyển đến khu vực trải nghiệm đu dây vượt thác. Những năm gần đây, huyện Hoàng Bình phát triển mô hình du lịch kết hợp thác nước sinh thái, đu dây vượt thác và thưởng thức cà phê giữa núi rừng, từng bước đổi mới các sản phẩm tham quan truyền thống.

Những sản phẩm như thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được phát triển, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân

Quý Châu vốn được mệnh danh là "thiên đường thác nước" của Trung Quốc, nổi bật với những dãy núi xanh trùng điệp, thung lũng sâu và hệ thống thác nước hùng vĩ đổ xuống giữa thiên nhiên hoang sơ.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một du khách trải nghiệm đu dây vượt thác giữa dòng nước cuồn cuộn, trắng xóa, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhân viên chuyên nghiệp.

Du khách vừa có thể thử sức với hoạt động mạo hiểm, vừa tận hưởng không khí mát mẻ và khám phá cảnh quan núi rừng Quý Châu theo cách khác.

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