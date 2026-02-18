Du khách đổ về Cần Giờ để trải nghiệm hành trình 'du xuân trên không'

Đi dọc cung đường có khinh khí cầu, du khách cảm nhận từng lớp cảnh sắc của Cần Giờ đang dần "thay da đổi thịt", trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Đó là bức tranh thiên nhiên xanh mướt giữa rừng và biển, cung đường hoa Tết rực rỡ hay khoảnh khắc hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Trải nghiệm ấy mang lại cảm giác an yên hiếm thấy khi ở đô thị, giúp con người tạm rời nhịp sống hối hả để thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Đó cũng là cảm nhận của ông Nguyễn Tâm (54 tuổi, Việt kiều Canada) khi cùng gia đình dạo chơi ở Lễ hội Xuân Cần Giờ. "Ba năm rồi tôi mới về TP.HCM ăn Tết. Sau chuyến du xuân, tôi đánh giá cao dự án vì có quy mô lớn nhưng tốc độ triển khai ấn tượng. Khung cảnh bình yên và trong lành, nhưng vẫn đủ tiện nghi của một đô thị lớn - cho thấy đây là nơi sống lâu dài, chứ không chỉ để mua nhà", ông Tâm bày tỏ.