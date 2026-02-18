Du khách đổ về Cần Giờ để trải nghiệm hành trình 'du xuân trên không'

|
Khởi động từ 7/2 và kéo dài xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise lan tỏa không khí xuân rộn ràng. Nổi bật trong chuỗi hoạt động đặc sắc là trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao với khinh khí cầu và dù lượn. Đây là cơ hội để những bạn trẻ, tín đồ ưa thích du lịch cảm giác mạnh tìm kiếm trải nghiệm khác biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong đó, màn trình diễn dù lượn đặc sắc diễn ra vào những ngày cao điểm như tuần khai mạc (7-8/2), Valentine (14/2) và tất niên (16/2), thu hút đông đảo du khách tham gia. Song hành với phần trình diễn mãn nhãn, ban tổ chức còn sắp xếp thiết bị chuyên dụng để người dân và du khách có cơ hội bay trải nghiệm.
Mở ra trải nghiệm đón xuân giữa mây trời, hành trình này đưa du khách ngắm trọn vùng sinh quyển Cần Giờ từ trên cao - nơi rừng ngập mặn, sông nước và biển cả giao hòa, thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên căng tràn sức sống. "Khi dù lượn cất cánh, tôi rất háo hức khi thấy cơ thể lơ lửng giữa không trung, thấy cả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thu trọn trong tầm mắt. Cảnh sắc Cần Giờ ở trên cao đẹp tuyệt vời, khác nhiều so với khung cảnh ngắm từ mặt đất. Đây đúng là hoạt động phải thử trong dịp Tết này", anh Tuấn Anh (28 tuổi, TP.HCM), hào hứng chia sẻ.
Đặc biệt, anh Tuấn Anh cũng bày tỏ sự ấn tượng trước cách vận hành bài bản, chuyên nghiệp và chú trọng yếu tố an toàn của ban tổ chức. Đội ngũ hướng dẫn viên giải thích tường tận về tư thế, cách điều khiển dù, cũng như hướng dẫn xử lý khi gặp thời tiết thay đổi. Nhờ vậy, trải nghiệm du xuân giữa tầng mây vừa trọn vẹn, vừa đáng nhớ với vị khách trẻ.
Còn với chị Minh Anh (27 tuổi, Long An), dù từng bay dù lượn ở Hòa Bình và Hội An, chuyến bay ở Cần Giờ vẫn "thực sự rất tuyệt". "Nhân viên hướng dẫn tận tình, đặc biệt lưu ý về thao tác bay, cũng chỉ thêm địa điểm đẹp sẽ bay ngang qua nên mình rất yên tâm", chị nhận xét sau hành trình bay.
Với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc du khách muốn thưởng ngoạn cảnh sắc "thiên đường xanh" theo cách chậm rãi, khu vực tham quan khinh khí cầu lại đem đến trải nghiệm du xuân chậm rãi và an yên. Đây cũng là một trong những lần hiếm hội Việt Nam xuất hiện lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn và được tổ chức ngay dịp Tết Nguyên đán.
Hàng chục khinh khí cầu cỡ lớn với sắc màu rực rỡ được bố trí dọc cung đường hoa và khu trung tâm, vừa tô điểm cho bức tranh xuân thêm tươi tắn, vừa trở thành phông nền check-in độc đáo của nhiều gia đình, bạn trẻ. Trong số đó, gia đình chị Bùi Hậu (37 tuổi, phường Bình Thạnh) rất hài lòng khi di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến du xuân ở Lễ hội Xuân Cần Giờ. "Vừa bước vào cổng, chúng tôi cảm nhận môi trường và không gian rất khác với trung tâm thành phố. Không khí trong lành và mát mẻ, có nhiều khu vui chơi cho gia đình. Tôi ấn tượng với sự chỉn chu của chủ đầu tư. Dự án mới khởi công từ tháng 4/2025, nhưng đến đầu năm, người dân đã phấn khởi đón sự kiện quy mô lớn", chị Bùi Hậu chia sẻ thêm.
Đi dọc cung đường có khinh khí cầu, du khách cảm nhận từng lớp cảnh sắc của Cần Giờ đang dần "thay da đổi thịt", trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Đó là bức tranh thiên nhiên xanh mướt giữa rừng và biển, cung đường hoa Tết rực rỡ hay khoảnh khắc hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Trải nghiệm ấy mang lại cảm giác an yên hiếm thấy khi ở đô thị, giúp con người tạm rời nhịp sống hối hả để thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Đó cũng là cảm nhận của ông Nguyễn Tâm (54 tuổi, Việt kiều Canada) khi cùng gia đình dạo chơi ở Lễ hội Xuân Cần Giờ. "Ba năm rồi tôi mới về TP.HCM ăn Tết. Sau chuyến du xuân, tôi đánh giá cao dự án vì có quy mô lớn nhưng tốc độ triển khai ấn tượng. Khung cảnh bình yên và trong lành, nhưng vẫn đủ tiện nghi của một đô thị lớn - cho thấy đây là nơi sống lâu dài, chứ không chỉ để mua nhà", ông Tâm bày tỏ.
Góp phần hoàn thiện bức tranh trải nghiệm đa giác quan cho người dân, du khách, không gian Lễ hội Xuân Cần Giờ được bố trí là chuỗi hoạt động theo từng chủ đề, tái hiện không gian hội xuân đặc trưng của ba miền. Từ lễ hội mang phong vị Tết miền Nam sôi động với tiếng trống múa lân sư, giai điệu đờn ca tài tử và trò chơi lô tô, đến hơi thở Bắc bộ với nhiều hoạt động đặc trưng như ông đồ cho chữ hay xin lộc gieo quẻ đầu năm. Tiếp đó, không gian chuyển sang nét văn hóa Tết miền Trung qua làn điệu múa Chăm và âm hưởng ban nhạc dân tộc. Cung đường hoa với 300 cây hoa đào miền Bắc và 300 cây mai vàng miền Nam đang bung nở rực rỡ, dẫn lối vào khu vực lễ hội, với tâm điểm là cây mai vàng Phú Quý 150 tuổi.
Hành trình khám phá thêm phần trọn vẹn khi du khách ghé thăm khu ẩm thực Tết ba miền, nơi quy tụ hơn 40 gian hàng với đa dạng đặc sản địa phương và đồ thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, vào đêm giao thừa, bầu trời Lễ hội Xuân Cần Giờ bừng sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm cao, thay lời chúc năm mới đến cư dân tương lai tại Vinhomes Green Paradise cũng như người dân cả nước.
Chỉ sau 10 tháng khởi công, cư dân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã đón mùa xuân đầu tiên với Lễ hội Xuân Cần Giờ quy mô lớn. Điều này phần nào khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống của cư dân, đồng thời cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Cần Giờ trong bản đồ du lịch đất nước.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động bậc nhất khu vực, với trái tim là "kỳ quan giải trí toàn cầu" VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha - công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển rực rỡ, tổ hợp vui chơi 24/7 Cosmo Bay hàng đầu châu Á và K-Village sôi động ngày đêm. Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối nhà hát Sóng Xanh - kiệt tác nghệ thuật 5.000 chỗ ngồi bên bờ đại dương. Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác Cleveland Clinic - hệ thống y tế số một nước Mỹ; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon; cảng tàu quốc tế Landmark Harbour... mở ra dòng du khách toàn cầu, khẳng định vị thế "siêu điểm đến quốc tế" của Vinhomes Green Paradise, đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.