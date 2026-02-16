Dân mê countdown đổ về Cần Giờ ngắm pháo hoa, đón năm mới 2026

|
Sáng 29 âm lịch, trong lúc lướt newsfeed Facebook theo thói quen, Thùy Dương (24 tuổi, TP.HCM) khựng lại trước bài đăng của người anh nhiếp ảnh gia. Đó là bức ảnh ghi lại cảnh pháo hoa bung toả kiêu hãnh giữa trời mây, tạo nên khoảnh khắc bầu trời và mặt biển cùng bừng sáng. Dưới phần bình luận, comment của tác giả: “Tối nay, gia đình mình dự định countdown tại Cần Giờ”, khiến Dương dấy lên mong muốn cùng người thương một lần đón năm mới giữa không gian lịch sử của Rừng Sác và mênh mông biển - trời.
Với Gen Z này, điều khiến bức ảnh chạm đến cảm xúc nằm ở tầm nhìn khoáng đạt và sự “siêu thực” của ánh sáng: Một nửa rực rỡ trên cao, một nửa lung linh phản chiếu dưới mặt nước. Chính khung cảnh ấy biến khoảnh khắc giao thừa thành thước phim điện ảnh tráng lệ, khác hẳn đêm countdown quen thuộc giữa lòng phố thị với những tòa nhà chọc trời.
“Giữa không gian biển trời bao la, mọi xao động dường như lắng lại, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ và hơi ấm từ một cái nắm tay. Nói cho cùng, cảm giác được ở cạnh nhau mới là điều chúng ta mong mỏi nhất trong khoảnh khắc đón năm mới”, Dương tâm sự, đồng thời tiết lộ việc chọn ngắm pháo hoa ở Cần Giờ còn để tận mắt chiêm ngưỡng vùng đất đang thật sự “vươn mình ra biển lớn”. Bởi từ rất lâu, trong tâm trí cô gái trẻ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Cần Giờ chưa bao giờ sống động và rực rỡ đến thế.
Không chỉ Dương rung động trước sự “thay da đổi thịt” ấy, những màn bắn pháo hoa hoành tráng cùng sức nóng của Lễ hội Xuân Cần Giờ đang thu hút nhiều gia đình đổ về vùng biển này dịp giao thừa. Anh Hoàng (35 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết năm nay cả gia đình quyết định đến Cần Giờ để countdown đổi gió: “Hiếm nơi nào có thể kết hợp đủ trải nghiệm cho mọi thành viên như ở đây. Buổi sáng cả nhà dạo biển, ăn hải sản; chiều tham gia các hoạt động lễ hội; tối cùng nhau chờ pháo hoa trong không khí rộn ràng nhưng vẫn thoáng đãng. Mấy năm trước cả nhà toàn đón năm mới ở trung tâm thành phố, năm nay tụi nhỏ nghe nói đến Cần Giờ là háo hức hẳn”.
Trong suốt ba tuần, từ tuần đầu tháng 2 đến hết 28/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ ngập tràn không khí Tết với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực diễn ra liên tục từ sáng đến tối. Đặc biệt, lễ hội chiêu đãi du khách bữa tiệc trải nghiệm đa giác quan với lễ hội khinh khí cầu và dù lượn lần đầu xuất hiện tại huyện đảo. Hàng chục khinh khí cầu khổng lồ cùng xuất hiện, tạo nên khung cảnh như bước ra từ Cappadocia. Du khách thích cảm giác mạnh không thể bỏ qua trải nghiệm bay dù lượn. Từ trên cao, rừng ngập mặn, đường bờ biển và không gian lễ hội hiện ra trọn vẹn, mở ra góc nhìn hoàn toàn khác về sắc xuân ở Cần Giờ.
Không gian lễ hội bừng sáng với hơn 600 gốc đào miền Bắc và mai miền Nam đang vào độ khoe sắc rạng rỡ nhất. Tâm điểm của đường hoa là cây mai Phú Quý 150 năm tuổi - mai vàng cổ lớn nhất miền Tây hiện nay, được nhiều Gen Z ví von như background “quốc dân” để check-in Tết.
Song song với hoạt động du xuân, du khách có thể trải nghiệm phong tục Tết xưa như xin chữ đầu năm, xem múa lân - sư - rồng, trải nghiệm gói bánh tét, tham gia trò chơi dân gian, làm đồ thủ công trang trí Tết, nhận lì xì... Tất cả tạo nên phiên bản Tết vừa mang đậm sắc màu truyền thống, vừa được làm mới theo phong cách hiện đại.
Mùa xuân đầu tiên của “thiên đường xanh” Cần Giờ đang tiếp thêm niềm tin cho người dân và du khách, tạo nền tảng để điểm đến này bứt phá, từng bước ghi dấu trên bản đồ du lịch quốc tế. Việc thu hút đông đảo du khách và vận hành chuỗi hoạt động quy mô lớn suốt nhiều tuần là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, điều phối và đón tiếp dòng khách lớn của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise trong tương lai.
Đặc biệt, chỉ sau 10 tháng khởi công, Vinhomes Green Paradise đang thổi luồng sinh khí khác biệt vào vùng biển vốn trầm lắng, biến Cần Giờ thành điểm vui xuân sôi động hàng đầu cả nước. Chính sự “thần tốc” này là lời khẳng định về tầm vóc và sức sống thật của dự án cũng như cộng đồng cư dân tương lai.
Thông qua chuỗi sự kiện quy mô từ pháo hoa tầm cao, lễ hội khinh khí cầu - dù lượn đến hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, Cần Giờ đang khoác lên mình dáng hình của điểm đến tầm cỡ. Tết ở “thiên đường xanh” tiếp tục chứng minh tầm vóc quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển thành tổ hợp sự kiện - du lịch - giải trí quy mô của Vinhomes Green Paradise. Không chỉ “đánh thức” Cần Giờ, siêu đô thị này đang mở ra tương lai hứa hẹn cho cực tăng trưởng mới của TP.HCM, hướng đến mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động bậc nhất khu vực, với trái tim là “kỳ quan giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha - công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển rực rỡ, tổ hợp vui chơi 24/7 Cosmo Bay hàng đầu châu Á và K-Village sôi động ngày đêm. Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối nhà hát Sóng Xanh - kiệt tác nghệ thuật 5.000 chỗ ngồi bên bờ đại dương. Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác Cleveland Clinic - hệ thống y tế số một nước Mỹ; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon; cảng tàu quốc tế Landmark Harbour... mở ra dòng du khách toàn cầu, khẳng định vị thế “siêu điểm đến quốc tế” của Vinhomes Green Paradise, đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.