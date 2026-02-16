Dân mê countdown đổ về Cần Giờ ngắm pháo hoa, đón năm mới 2026

Không chỉ Dương rung động trước sự “thay da đổi thịt” ấy, những màn bắn pháo hoa hoành tráng cùng sức nóng của Lễ hội Xuân Cần Giờ đang thu hút nhiều gia đình đổ về vùng biển này dịp giao thừa. Anh Hoàng (35 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết năm nay cả gia đình quyết định đến Cần Giờ để countdown đổi gió: “Hiếm nơi nào có thể kết hợp đủ trải nghiệm cho mọi thành viên như ở đây. Buổi sáng cả nhà dạo biển, ăn hải sản; chiều tham gia các hoạt động lễ hội; tối cùng nhau chờ pháo hoa trong không khí rộn ràng nhưng vẫn thoáng đãng. Mấy năm trước cả nhà toàn đón năm mới ở trung tâm thành phố, năm nay tụi nhỏ nghe nói đến Cần Giờ là háo hức hẳn”.