Du học sinh đứng ngồi không yên ở Iran

Xung đột leo thang tại Iran khiến nhiều du học sinh Ấn Độ mắc kẹt ở vùng chiến sự. Gia đình thấp thỏm chờ tin con, trong khi New Delhi nỗ lực giữ liên lạc và đảm bảo an toàn.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đẩy người dân ở Tehran cùng các nước vào cảnh ly tán, Ảnh: Reuters.

Một tuần kể từ khi xung đột bùng phát tại Iran, ông Shakeel Ahmad (45 tuổi) gần như không thể chợp mắt. Trong căn hộ nhỏ ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), người cha của nữ sinh y khoa 21 tuổi giật mình mỗi khi điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Con gái ông đang là sinh viên tại Đại học Hồi giáo Azad ở thủ đô Tehran, Iran. Mỗi lần gọi điện về nhà, giọng cô gái trẻ lại run rẩy sợ hãi, đôi khi âm thanh ấy còn bị lấn át bởi tiếng nổ vọng lại từ phía xa.

Đối với nhiều gia đình trung lưu Ấn Độ, du học ngành y là lựa chọn phổ biến khi chi phí đào tạo trong nước quá cao. Con gái ông Shakeel từng vượt qua kỳ thi đầu vào y khoa quốc gia NEET, song, gia đình không đủ khả năng chi trả học phí trong nước nên phải gửi con sang Iran.

Nhưng giờ đây niềm tự hào ngày nào đang nhường chỗ cho nỗi ân hận và bất lực khi sự an nguy của con gái ông Shakeel chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

Sống trong nỗi bất an

Khi chiến sự leo thang, những sinh viên quốc tế như con gái ông Shakeel bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Thay vì những giờ học trên giảng đường, nhiều sinh viên phải thức trắng đêm trong hành lang ký túc xá, chờ các đợt không kích kết thúc.

"Con bé kể với tôi rằng một quả tên lửa đã rơi xuống vị trí quá gần ký túc xá, sức ép kinh hoàng từ vụ nổ khiến toàn bộ lớp vữa trên trần nhà bong tróc và đổ ập xuống", ông Shakeel nghẹn ngào chia sẻ.

Đôi mắt người cha hằn lên những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ và lo sợ.

"Chúng tôi đã chắt chiu, gửi gắm con gái sang đó du học khi mọi thứ vẫn còn yên bình. Nhưng ngày hôm nay, tình hình ở Iran tồi tệ đến mức tôi thậm chí không dám tưởng tượng nổi con mình đang phải sinh tồn ra sao giữa làn bom đạn", ông Shakeel chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Ahmad, hàng trăm phụ huynh khác tại Ấn Độ cũng đang sống trong cảnh thấp thỏm. Theo ước tính, khoảng 1.200 sinh viên Ấn Độ đang học tập tại Iran, phần lớn đến từ khu vực Jammu và Kashmir.

Nhu cầu rời Iran tăng vọt sau khuyến cáo an ninh khiến nhiều sinh viên Ấn Độ không thể đặt được vé máy bay. Ảnh: Altaf Qadri.

Bà Shaheena Jan, một cư dân ở thành phố Srinagar, cho biết con gái bà đang mắc kẹt trong ký túc xá.

“Con bé lẽ ra đang chuẩn bị thi. Nhưng giờ nó chỉ khóc và nói: ‘Mẹ ơi, hãy cứu chúng con ra khỏi đây’”, bàShaheena chua xót kể.

Dù chính phủ Ấn Độ sớm phát đi khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân rời Iran khi căng thẳng bắt đầu leo thang, nhiều sinh viên vẫn không thể kịp thời rời đi. Một trong những rào cản lớn là lịch thi cứng nhắc của các trường đại học, khiến họ buộc phải ở lại để hoàn thành kỳ thi.

“Tôi đã đưa được một con gái về nước. Nhưng con thứ hai vẫn phải ở lại vì trường không hoãn thi”, ông Asif Ahmad, một phụ huynh ở Kashmir, cho biết.

Tuy nhiên, ngay cả khi quyết định rời đi, việc tìm chuyến bay cũng không dễ. Sau khi chính phủ đưa ra khuyến cáo an ninh, nhu cầu đặt vé tăng vọt khiến nhiều gia đình không thể đặt chỗ. Ngoài ra, hệ thống viễn thông tại Iran cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng của chiến sự.

“Chúng tôi nhiều lúc không thể liên lạc với con. Bọn trẻ đang rất sợ hãi”, ông Muhammad Ashraf, cha của một sinh viên khác, nói.

Khung cảnh hoang tàn tại Tehran sau đợt tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chiến sự tại Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với cộng đồng người Ấn Độ ở Trung Đông.

Phát biểu ngày 4/3, ông Randhir Jaiswal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết New Delhi đang theo dõi sát diễn biến.

“Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại ngay từ khi xung đột bùng phát và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang”, ông nói.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, gần 10 triệu công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại khu vực vùng Vịnh. Chính phủ đã thiết lập trung tâm điều hành khẩn cấp hoạt động 24/7 để hỗ trợ công dân và cập nhật tình hình.

New Delhi cũng kêu gọi sớm chấm dứt xung đột, dù chưa đưa ra phản ứng chính thức sau các cuộc không kích khiến lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, thiệt mạng.

Sau sự kiện này, căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang với các đòn tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Làn sóng chấn động tại quốc nội

Cái chết của lãnh tụ tối cao Iran đã tạo ra làn sóng chấn động tại Ấn Độ, đặc biệt trong cộng đồng Hồi giáo dòng Shia.

Tại thủ đô New Delhi, các cuộc tập trung đông người diễn ra tại khu vực Jantar Mantar, bên cạnh nhiều cuộc tuần hành rải rác ở các khu vực khác trong thành phố.

Ở Lucknow, những khu dân cư có đông người Shia sinh sống như Hussainabad và Nakhas gần như tê liệt. Hàng loạt cửa hàng đóng cửa, trong khi cờ đen, biểu tượng của tang lễ được treo trước nhà dân và các nhà thờ Hồi giáo.

Nhiều hoạt động tưởng niệm đã diễn ra. Để đảm bảo an ninh, chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa trường học và áp dụng các biện pháp kiểm soát hạ tầng viễn thông nhằm ngăn ngừa các thành phần quá khích lợi dụng tình hình gây bất ổn.

Gia đình các du học sinh Ấn Độ thấp thỏm chờ tin con khi xung đột tại Iran leo thang. Ảnh: The Tribune.

Tốc độ internet di động bị hạ xuống mức 2G, trong khi lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao trên toàn bộ thung lũng.

“Trái tim chúng tôi nặng trĩu vì vừa mất đi một tiếng nói luôn đứng lên bảo vệ những người bị áp bức. Nhưng dù đau buồn, chúng tôi vẫn sẽ bày tỏ sự tang thương một cách ôn hòa”, Shafat Hussain, một người biểu tình tại Srinagar, nói.

Trước tình hình căng thẳng, Thủ hiến bang Jammu và Kashmir, Omar Abdullah bày tỏ lo ngại về diễn biến bạo lực tại Iran, đồng thời cho biết chính quyền đang theo dõi sát tình hình các sinh viên bị mắc kẹt tại quốc gia này.

“Tôi kêu gọi tất cả cộng đồng giữ bình tĩnh, duy trì hòa bình và tránh mọi hành động có thể dẫn đến căng thẳng hoặc bạo loạn. Đồng thời, những người dân đang đau buồn cần được phép tổ chức nghi thức để tang một cách ôn hòa”, ông Abdullah nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát và các quan chức địa phương thể hiện “sự kiềm chế tối đa”, tránh sử dụng vũ lực. Chính quyền đang phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm phương án đưa công dân trở về nước.

Trong khi các kế hoạch ngoại giao và sơ tán vẫn đang được bàn thảo, thời gian dường như trôi chậm đối với những du học sinh mắc kẹt tại Iran. Trong các ký túc xá, giữa tiếng nổ của những đợt không kích, nhiều người chỉ biết chờ đợi và hy vọng vào chuyến bay sớm nhất đưa họ rời khỏi vùng chiến sự.

