Dự đoán của Ferdinand về Amorim thành hiện thực

Việc Manchester United sa thải Ruben Amorim sau trận hòa Leeds không chỉ là hệ quả của một chuỗi kết quả thất vọng.

Ruben Amorim vừa bị Manchester United sa thải.

Theo Rio Ferdinand, dấu hiệu đổ vỡ đã xuất hiện từ trước đó, ngay trong một cuộc gặp tưởng như rất bình thường tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Ferdinand, cựu trung vệ vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với nội bộ Old Trafford và thường xuyên được CLB tạo điều kiện tiếp cận truyền thông, tiết lộ rằng ông cảm nhận rõ sự khác thường của Amorim khi tới phỏng vấn Bruno Fernandes vào giữa tháng 12.

Thời điểm ấy, bề ngoài mọi thứ vẫn khá ổn: Manchester United thắng Wolves 4-1 trên sân khách, hòa Bournemouth 4-4 đầy cảm xúc, còn Amorim xuất hiện trước báo chí với hình ảnh tự tin và lạc quan.

Tuy nhiên, phía sau cánh cửa phòng làm việc lại là một câu chuyện khác. Trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand mô tả Amorim khi trò chuyện riêng là một con người “xa cách”, “trầm xuống” và thiếu năng lượng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường thấy. “Tôi đã nói chuyện với ông ấy khoảng 5-10 phút, như mọi khi. Nhưng lần này có điều gì đó khác. Giờ nhìn lại, đó có lẽ là khởi đầu của hồi kết”, Ferdinand chia sẻ.

Nhận định ấy càng có cơ sở khi những chi tiết quanh vụ sa thải dần được hé lộ. Amorim tỏ ra bản lĩnh và thẳng thắn trước công chúng, nhưng lại bị áp lực công việc bào mòn trong nội bộ.

Rio Ferdinand rất thân cận với MU.

Những gợi ý từ ban lãnh đạo về việc cần linh hoạt hơn về chiến thuật, vốn đi ngược triết lý ưa thích của ông, được xem là giọt nước tràn ly. Đáng chú ý, Amorim là HLV từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ INEOS, nên phản ứng dữ dội của ông khi bị yêu cầu thay đổi càng khiến ban lãnh đạo khó chấp nhận.

Cuối cùng, chiếc ghế HLV tại Old Trafford tiếp tục chứng minh sức nặng khắc nghiệt. Amorim có thể sẽ hồi phục và tìm lại chỗ đứng ở một môi trường khác. Nhưng với Manchester United, câu chuyện này thêm một lần nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở khả năng chịu đựng áp lực và thích nghi trong “vương miện gai” mang tên Old Trafford.