Dự báo lũ trên sông Thu Bồn sẽ vượt mốc lịch sử năm 1964

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh, với đỉnh lũ tại sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65-5,8 m - trên báo động 3: 1,65-1,80 m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 1964.

Nước sông Thu Bồn dâng cao. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN.

Tối 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ (Cục Khí tượng Thủy văn) đã phát đi bản tin dự báo lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Vu Gia - Thu Bồn, tin lũ trên sông Tam Kỳ.

Theo dự báo, nước nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An sẽ vượt mốc lịch sử năm 1964.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 19h ngày 29/10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 18,38 m - trên báo động 3: 1,88 m; tại Ái Nghĩa ở mức 10,60 m - trên báo động 3: 1,60 m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 18,68 m - trên báo động 3: 3,68 m; tại Giao Thủy ở mức 9,94 m - trên báo động 3: 1,14 m; tại Câu Lâu ở mức 5,36 m - trên báo động 3: 1,36 m; tại Hội An ở mức 3,14 m - trên báo động 3: 1,14 m.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,96 m - trên báo động 3: 0,46 m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,65 m - dưới báo động 3: 0,05 m.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia -Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt từ 10,6 m - trên báo động 3: 1,6 m ở mức xấp xỉ lũ lịch sử (Hmaxls 10,77 m - năm 2009); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65-5,8 m - trên báo động 3: 1,65-1,80 m, ở mức cao hơn lũ lịch sử (Hmaxls 5,48 m-năm 1964), tại Hội An đạt 3,5 m - trên báo động 3: 1,4 m, ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,1 m (Hmaxls 3,40 m - năm 1964). Sông Hàn đạt 3,3-3,4 m - trên báo động 3: 0,8-0,9 m; trên sông Tam Kỳ dao động ở mức trên - báo động 3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia Thu Bồn xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao; sông Tam Kỳ dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.

Đặc biệt các xã Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Tam Xuân, Lãnh Ngọc, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, phường Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Bà Nà, Thăng An, Thu Bồn, Hòa Vang, Hải Vân, Điện Bàn, Hải Châu...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

