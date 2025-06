Dự án Vinicius trị giá 1 tỷ euro chưa khép lại

"Với trường hợp của Vinicius, chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào", Goal dẫn lời ông Esteve Calzada. "Người đứng đầu La Liga đề cập đến việc đàm phán trong một cuộc phỏng vấn, nhưng tôi không biết thêm gì. Các đại diện thường sử dụng tin đồn để thúc đẩy hợp đồng mới hoặc chuyển nhượng".

"Chúng tôi có thể chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào, và tôi không ngạc nhiên nếu mọi cầu thủ, kể cả Vinicius gia nhập chúng tôi", ông Esteve Calzada kết luận.

Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid hết hạn vào năm 2027, nhưng theo truyền thông Tây Ban Nha, cầu thủ người Brazil đồng ý gia hạn hợp đồng với "Los Blancos" đến năm 2030, kèm mức lương khoảng 100 triệu euro trong 5 năm tới.

Dù nhận được lời đề nghị trị giá lên đến 1 tỷ euro từ Al-Hilal, Vinicius vẫn cam kết trung thành với Real Madrid. Tuy nhiên, với tuyên bố từ CEO Esteve Calzada, dự án dành cho Vinicius chưa khép lại. "Túi tiền không đáy" của chủ Saudi Arabia hứa hẹn tạo thêm nhiều thương vụ chấn động thế giới.

Gia nhập Real Madrid năm 2018, Vinicius trải qua quá trình phát triển vượt bậc. Từ đội trẻ Castilla, anh vươn lên thành trụ cột đội một và nhanh chóng gặt hái thành công. Cho đến nay, Vinicius có trong tay 14 danh hiệu lớn cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gồm 2 Champions League, 3 La Liga, 1 Copa del Rey và 2 FIFA Club World Cup.

