Drone giám sát 24/7, 'cuộc chiến' vỉa hè ở Hà Nội không có ngoại lệ cho vi phạm

Sáng 26/6, hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tiến độ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông của Hà Nội diễn ra dưới sự chủ trì của Giám đốc Công an Hà Nội.

Bên cạnh Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các sở, ngành và các phòng nghiệp vụ.

Tại hội nghị, bức tranh đô thị được lật mở sòng phẳng từ bề nổi vi phạm đến năng lực thực thi của cán bộ cơ sở.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Không có chỗ cho những lý do để vi phạm tồn tại

Mở đầu hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP mang đến hệ thống dữ liệu thực chứng: hơn 26,1 nghìn trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý, thu nộp ngân sách trên 73,7 tỷ đồng ; lĩnh vực trật tự đô thị phạt hành chính 6.675 trường hợp với số tiền hơn 3 tỷ đồng .

Lần đầu tiên, tổ thiết bị bay không người lái (UAV) được triển khai soi chiếu vi phạm từ tuyến Vành đai 3 đến Hồ Gươm, Hồ Tây. Dưới mặt đất, 8.833 trường hợp đã nhận thông báo phạt nguội tự động từ camera AI.

Ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị khi nhiều "điểm nóng" trật tự đô thị (TTĐT) đã được trả lại nguyên trạng, nhưng đồng chí Giám đốc CATP lập tức chỉ ra một sự đối lập khó chấp nhận trong tư duy quản lý.

"Áp lực TTĐT ở các phường nội thành trước đây là cực kỳ lớn. Các đồng chí ở đó phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ khác nhưng vẫn quán xuyến tương đối tốt, đường thông hè thoáng.

Trong khi đó, nhìn lại danh sách ngoại thành, có những địa bàn công trình trọng điểm không nhiều, áp lực không lớn, nhưng tại sao trật tự vỉa hè, lòng đường lại bỏ trống hoàn toàn như vậy?" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặt câu hỏi.

Nhắc nhở về kỷ cương, người đứng đầu Công an Thủ đô nhấn mạnh, đồng chí Bí thư Thành ủy vừa trực tiếp ký ban hành Chỉ thị số 16 yêu cầu quyết liệt giải quyết 5 điểm nghẽn. Thế nhưng, văn bản dường như mới chỉ dừng lại trên giấy đối với một số lãnh đạo cấp cơ sở...

Tại phần thảo luận, đại diện phường Xuân Phương lúng túng khi bị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng truy vấn về việc 7 tháng không kẻ vẽ vỉa hè. Vị đại diện vội báo cáo địa phương "đã hoàn thành kẻ vẽ 4,6km dọc tuyến đường 32".

Hình ảnh flycam ngay lập tức lật tẩy: vỉa hè khu vực dự án và các tuyến nhánh vẫn ngổn ngang phế thải, đứt gãy, chưa có bất kỳ mét vuông nào được định hình.

Tại đầu cầu phường Dương Nội, camera ghi nhận ôtô dừng đỗ tùy tiện bủa vây hành lang đi bộ phố Quang Trung, vật dụng bày biện nhếch nhác trước cổng trường học. Đại diện địa phương đưa ra con số đã xử phạt 40,4 triệu đồng như bằng chứng "có làm".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ngắt lời ngay: "Các đồng chí báo cáo số liệu phạt, nhưng thực tế vi phạm vẫn bủa vây toàn tuyến. Vỉa hè là không gian công cộng phục vụ người đi bộ. Cây cối là của dân, đồ đạc là của dân - nhưng vỉa hè có phải của dân không? Tại sao lại chấp nhận để người đi bộ mất lối đi chỉ vì vài chậu cây, vài vật dụng bày biện vô lý như thế?".

Cùng kịch bản, địa bàn phường Chương Mỹ giải trình về bãi chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường khu vực Km16 Quốc lộ 6 bằng lý do Công ty K&K có tới 4.500 công nhân, giờ tan tầm lượng người đổ ra mua bán gây áp lực.

Câu trả lời đến thẳng thắn và dứt khoát: "Công nhân đi lại là hoạt động giao thông thông thường. Nhưng việc hàng quán mọc lên tràn lan, chiếm dụng toàn bộ vỉa hè bám theo công nhân là do các đồng chí không làm trật tự đô thị, buông lỏng quản lý! Đừng lấy người lao động ra làm bình phong cho sự yếu kém của lực lượng thực thi công vụ tại cơ sở".

Đến khu vực xã Gia Lâm, trên màn hình xuất hiện hàng loạt chậu cây cảnh kích thước lớn vẫn chễm chệ chiếm trọn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Điều đáng nói đây không phải vi phạm mới phát sinh. Tại kỳ giao ban trước, Ban Chỉ đạo thành phố đã đích thân nhắc nhở, yêu cầu dọn dẹp. Kết quả vẫn y nguyên.

Chỉ thẳng vào màn hình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng truy trách nhiệm: "Kỳ giao ban trước đã nhắc toàn bộ vi phạm cây cảnh lấn hè tại xã Gia Lâm, đã yêu cầu kiểm đếm, khắc phục. Nhưng đến kỳ báo cáo này vẫn còn vi phạm…".

Từ đó, đồng chí Giám đốc CATP chỉ thẳng căn bệnh "chỉ đâu đánh đó" của cơ sở, chỗ nào bị camera quay trúng thì về dọn đúng chỗ đó, tuyến phố bên cạnh cùng vi phạm y hệt thì bỏ qua, coi như không phải việc của mình.

Giám đốc CATP chỉ đạo quyết liệt khi nghe các đơn vị giải trình.

Lời giải từ hạ tầng và quy hoạch

Xử phạt vi phạm chỉ là bề nổi. Lực lượng Công an không thể đơn độc dọn vỉa hè nếu người dân không có bãi gửi xe, tiểu thương không có chỗ buôn bán. Nhận thức rõ điều này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các sở, ngành thông tin giải pháp tháo gỡ căn cơ.

Đại diện Sở Xây dựng chỉ ra nút thắt cốt lõi là quỹ đất giao thông tĩnh. Cơ quan này đang hoàn thiện tham mưu UBND TP "cởi trói" cơ chế cho phép sử dụng đất công chưa khai thác làm bãi trông giữ phương tiện tạm thời, đồng thời quy hoạch bài bản không gian dưới gầm cầu cạn, cầu vượt vốn đang bị bỏ trống hoặc lấn chiếm tự phát thành bãi đỗ xe tĩnh. Quyền sơn kẻ vỉa hè, duy tu bảo trì cũng được phân cấp triệt để cho lãnh đạo cấp xã, phường tự chủ động.

Về mặt tiền đô thị, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Thị Ánh Mai nêu thực trạng biển hiệu kinh doanh chưa có chế tài kiểm soát kích thước nghiêm ngặt, dẫn đến che kín ban công, bít bùng lối thoát hiểm. Sở đang thí điểm tháo dỡ kiên quyết các biển hiệu vi phạm tại tuyến phố trung tâm.

Điện lực Hà Nội cam kết từ ngày 1 đến 15/7 sẽ triệt hạ toàn bộ 343 cột điện cũ, cắt bỏ mọi bó cáp vô chủ, xóa sổ hệ thống "mạng nhện" trên đầu người đi bộ.

Sở Công Thương thông báo đã giải tỏa 199/231 điểm chợ cóc, đồng thời đẩy nhanh nâng cấp mạng lưới chợ truyền thống để đưa tiểu thương vào kinh doanh ổn định...

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu tại hội nghị.

Drone tuần tra 24/7 và mệnh lệnh không có vùng ngoại lệ

Không dừng lại ở đôn đốc sự vụ, phần kết luận của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặt công tác quản lý đô thị gắn trực tiếp với sinh mệnh chính trị của người đứng đầu cấp cơ sở.

Đồng chí Giám đốc CATP chỉ thẳng sự thụ động đáng báo động: "Tại sao các đồng chí là lãnh đạo ở cơ sở, quản lý trực tiếp địa bàn, lại không báo cáo, không chủ động xin cơ chế để làm, mà phải đợi Sở chỉ ra? Không thuộc bài, văn bản của thành phố đưa ra các đồng chí cứ để trên bàn không thực hiện!".

Để triệt tiêu tư duy "chỉ đâu đánh đó", một mạng lưới giám sát không có góc khuất được công bố: "Các đồng chí đừng nghĩ không sát sao thì thành phố không biết. Hiện nay chúng tôi có hệ thống Drone bay tuần tra, kiểm soát bất cứ lúc nào trên mọi tuyến phố. Toàn bộ hình ảnh được ghi nhận ngày đêm và truyền thẳng về trung tâm".

Chế tài cũng được công bố cụ thể và cứng rắn. Những đơn vị có tên trong danh sách vi phạm phải tổ chức kiểm điểm và gửi văn bản giải trình về CATP trong vòng 10 ngày. Danh sách do đồng chí Giám đốc CATP đích thân ký, gửi thẳng Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy.

"Lần một, lần hai có thể nhắc nhở. Nhưng bị điểm tên đến lần thứ ba mà không chuyển biến, tôi sẽ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ vào cuộc" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiên quyết.

Một công cụ pháp lý nữa cũng sắp được kích hoạt. Kỳ họp thứ 17 HĐND TP vừa thông qua 61 nghị quyết thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó có cơ chế đặc thù tăng nặng mức hình phạt đối với vi phạm trật tự đô thị và quảng cáo.

"Chỉ còn vài ngày nữa là áp dụng và đã qua giai đoạn tuyên truyền, cam kết. Sắp tới, khi phát hiện vi phạm sẽ tiếp tục xử lý nghiêm và tịch thu tang vật!", đồng chí Giám đốc CATP nói rõ.

"Nhân dân nhìn vào vỉa hè để đánh giá các đồng chí ra làm sao, quản lý thế nào!" - câu nhắc nhở ấy vang lên cuối hội nghị, nhưng sức nặng của nó không dừng ở lời nói.

Với "mắt thần" Drone giám sát từ trên không, khung hình phạt tăng nặng từ Luật Thủ đô và chế tài kỷ luật cán bộ không còn mang tính cảnh báo, "cuộc chiến" giành lại vỉa hè Hà Nội đã chính thức bước sang một giai đoạn không có vùng ngoại lệ...