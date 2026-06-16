Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

Hà Nội quy định sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh, rửa xe, treo biển quảng cáo... có thể bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng.

Phiên ﻿họp ngày 15/6 ﻿của HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Thành Thái/Công an nhân dân.

Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Nghị quyết này quy định mức tiền phạt áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe;

Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Nghị quyết này được áp dụng theo quy định của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Nghị quyết quy định tăng mức xử phạt bằng 1,5 lần hoặc bằng 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định đối với 28 hành vi vi phạm, trong đó có 24 hành vi thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 4 hành vi thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Đáng chú ý, trong nhóm hành vi vi phạm về an ninh, trật tự và cư trú: Các hành vi như tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ cư trú; cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú; hủy hoại giấy tờ cư trú; mua bán, cho thuê xác nhận thông tin cư trú hoặc không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú có thể bị phạt 3 - 6 triệu đồng.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người lưu trú có thể bị phạt 6 - 12 triệu đồng.

Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 6-12 triệu đồng...

Ở lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị, Hà Nội quyết định tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.

Theo đó, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng.

Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt có thể bị phạt 1,6 - 2 triệu đồng.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 02 lần mức tiền phạt đối với cá nhân.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ ngày 12/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đề xuất tăng mức xử phạt trật tự đô thị lên gấp 2 lần sẽ góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị - là một trong 5 “điểm nghẽn” Hà Nội đang tập trung giải quyết.