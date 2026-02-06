Draco Malfoy, từ 'phản diện' tới nhân vật may mắn, thu hút bậc nhất

Trước khi trở thành biểu tượng may mắn của năm 2026 tại Trung Quốc, Draco Malfoy là một trong những phản diện nổi tiếng và gây tranh cãi nhất của “Harry Potter”.

“Câu đối xuân Malfoy” được treo ở trung tâm thương mại tại Trung Quốc. Ảnh: @ShangqiuZhenghonghui.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhân vật Draco Malfoy được in trên những vật phẩm trang trí dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc như linh vật may mắn. Nụ cười nửa miệng quen thuộc của chàng trai nhà Slytherin cùng những câu đối xuân, lời chúc sức khỏe, tài lộc xuất hiện khắp nơi, từ tủ lạnh gia đình, văn phòng làm việc đến trung tâm thương mại.

Diễn viên Tom Felton, người thủ vai Draco Malfoy, cũng bày tỏ sự thích thú trước hiện tượng này. Anh đăng tải trên Instagram ảnh chụp màn hình LED cỡ lớn tại trung tâm thương mại ở Thương Khâu (Hà Nam, Trung Quốc) đang trình chiếu “câu đối xuân Malfoy”.

Draco Malfoy là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng và gây tranh cãi nhất của loạt truyện Harry Potter. Nhân vật này thường xuyên đối đầu với nhóm bạn của Harry Potter tại Hogwarts.

Đứa trẻ không có sự lựa chọn

Draco Malfoy là con trai duy nhất của Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy. Lớn lên trong gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, Draco được nuôi dạy với niềm tin rằng dòng máu thuần khiết quyết định giá trị con người.

Cha của Draco, Lucius Malfoy, là một Tử thần Thực tử và đồng minh thân cận của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Đối với ông, phù thủy lai và phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle (con người) là kém cỏi. Tư tưởng này đã ảnh hưởng nặng nề đến cách nhìn nhận thế giới của Draco. Do đó, cậu thường xuyên miệt thị Hermione và xem thường Ron trong những năm đầu tại Hogwarts.

Mâu thuẫn trong nội tâm của Draco tạo nên sức hút cho nhân vật. Ảnh: Jaap Buitendjik.

Tuy nhiên, từ tập truyện Harry Potter và Hoàng tử lai, nhân vật này có những thay đổi rõ rệt trong tính cách và diễn biến tâm lý. Sau những thất bại của cha, Draco bị Voldemort giao nhiệm vụ đưa Tử thần Thực tử xâm nhập Hogwarts và ám sát hiệu trưởng Albus Dumbledore. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, bởi từ chối đồng nghĩa với việc đẩy gia đình vào nguy hiểm.

Dù tìm được cách đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts thông qua Tủ Biến Mất trong Phòng Theo Yêu Cầu, Draco không thể ra tay giết Dumbledore. Chi tiết này cho thấy Draco thiếu đi sự tàn nhẫn cần thiết để trở thành một Tử thần Thực tử thực thụ. Suy cho cùng, cậu chỉ là một thiếu niên phải gánh vác những trách nhiệm và áp lực vượt quá khả năng của mình.

Trong phần cuối Harry Potter và Bảo bối Tử thần, Draco đã lựa chọn giúp Harry qua mặt Tử thần Thực tử khi Harry bị đưa đến trang viên Malfoy. Thế nhưng, ở trận chiến cuối cùng, Draco lại cố gắng bắt Harry để giao nộp cho Voldemort nhằm cứu vãn danh tiếng của dòng họ Malfoy.

Nhiều ý kiến cho rằng Draco không đủ ác để trở thành phản diện nhưng cũng không đủ tốt để trở thành anh hùng. Có lẽ sự mâu thuẫn này đã tạo nên sức hút riêng cho nhân vật.

Ảnh hưởng toàn cầu

Lý do Draco Malfoy trở thành biểu tượng cho sự may mắn tại Trung Quốc đến từ cách phiên âm tên gọi. Trong tiếng Trung, “Malfoy” được phiên âm thành “Mã Nhĩ Phúc”. “Mã” mang nghĩa là ngựa, “Phúc” tượng trưng cho phúc lành, may mắn.

Khi ghép lại, cụm từ này gợi liên tưởng đến hình ảnh “ngựa mang phúc”. Do đó, “Mã Nhĩ Phúc” được nhiều người xem như linh vật may mắn của năm 2026, năm con ngựa theo lịch âm. Lối chơi chữ này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo làn sóng meme, tranh minh họa, đồ trang trí Tết in hình Draco Malfoy.

Gương mặt của Draco Malfoy được sử dụng trên các sản phẩm Tết khác nhau. Ảnh: @Yingtaoxiaooniuzi/Xiaohongshu, @MONESTOP.

Cơn sốt “Mã Nhĩ Phúc” diễn ra trong bối cảnh Harry Potter có sức ảnh hưởng lâu dài tại Trung Quốc. Theo Beijing Youth Daily, tính đến năm 2020, các bản dịch tiếng Trung của loạt truyện đã bán được hơn 200 triệu bản. Bên cạnh đó, Warner Bros Discovery cũng công bố kế hoạch xây dựng khu tham quan phim trường Harry Potter tại Thượng Hải, dự kiến mở cửa vào năm 2027.

Ngoài thị trường Trung Quốc, Draco Malfoy còn duy trì sự hiện diện rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Trên nền tảng fanfiction lớn nhất thế giới Archive of Our Own (AO3), hiện có hơn 35.000 tác phẩm viết xoay quanh Draco Malfoy và mối quan hệ Dramione (kết hợp giữa Draco và Hermione), nhiều truyện đạt hàng triệu lượt đọc.

Trong đó, Manacled là tác phẩm nổi bật nhất với hơn 10 triệu lượt xem và khoảng 100.000 lượt đánh giá 5 sao trên Goodreads, được xem như đại diện tiêu biểu của dòng romantasy (lãng mạn viễn tưởng).

Theo bảng xếp hạng 31 nhân vật nam trong Harry Potter do BuzzFeed công bố, Draco Malfoy đứng thứ hai về mức độ thu hút, chỉ sau Harry Potter. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các danh sách bình chọn, thảo luận và sản phẩm sáng tạo của người hâm mộ.