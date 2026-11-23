Desire Doue trải qua ngày đáng quên khi vừa dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, vừa trở thành mục tiêu của một vụ đột nhập bất thành tại nhà riêng.

Doue liên tiếp gặp phải những tai nạn hi hữu. Ảnh: Reuters.

Vận đen liên tiếp ập đến với Desire Doue. Tiền đạo cánh của PSG chưa kịp ổn định sau chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp Nice thì đã phải đối mặt với sự cố đáng sợ khi trở về nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp).

Theo nhật báo Le Parisien, vụ việc xảy ra vào rạng sáng chủ nhật (22/11). Doue trở về nhà tại Orgeval sau khi phải rời sân vì chấn thương nặng trong trận đấu với Nice. Tuy nhiên, thay vì được nghỉ ngơi sau một ngày thi đấu đầy khó khăn, tuyển thủ Pháp lại chứng kiến cảnh tượng bất thường trước cửa nhà.

Khi đến nơi, Doue phát hiện cảnh sát đã bao quanh khu nhà. Theo thông tin từ truyền thông Pháp, một nhóm đối tượng đã tìm cách đột nhập vào khu vườn của cầu thủ thuộc biên chế PSG. Tuy nhiên, những người này lập tức bỏ chạy khi nhận ra căn nhà đang có người bên trong.

May mắn, vụ việc không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cảnh sát cũng không phát hiện dấu hiệu cạy phá hay đột nhập vào bên trong ngôi nhà. Dù vậy, sự cố chắc chắn khiến Doue thêm một phen hoảng sợ sau những gì vừa trải qua trên sân cỏ.

Trước đó vài giờ, cầu thủ người Pháp đã gặp chấn thương nặng ở đầu gối trong cuộc đối đầu với Nice. PSG sau đó xác nhận Doue bị đứt dây chằng đầu gối. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Đây là tổn thất lớn với PSG, bởi Doue được xem là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng thủ đô Paris. Ở tuổi 21, tiền đạo người Pháp đang trên đà khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Luis Enrique.

Trước đó, trong trận thua 1-3 cùng tuyển Pháp trước Italy ở vòng 5 Nations League hôm 13/11, Doue cũng dính một chấn thương hy hữu ở vùng miệng. Sau pha tranh chấp bóng với Davide Frattesi, hàm răng của Doue bị tổn thương đáng kể, với một chiếc răng lệch khỏi vị trí bình thường. Dù Frattesi không cố ý, pha va chạm vẫn khiến Doue phải chịu đau đớn.

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