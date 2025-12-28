Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đột kích 2 quán bar tổ chức tiệc ma túy

  Chủ nhật, 28/12/2025 17:25 (GMT+7)
  • 17:25 28/12/2025

Vào 23h50 ngày 26/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar đang mở nhạc với công suất lớn. Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy. Đấu tranh làm rõ đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar MayBach và quán bar Qlounge 135.

Đấu tranh mở rộng, truy xét nóng nguồn ma túy, bắt giữ 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho các đối tượng sử dụng ở 2 quán bar.

Tang vật thu giữ tổng cộng 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi zíp bên trong có chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy nước vui, 5 bình khí N20 và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dot-kich-hai-quan-bar-to-chuc-tiec-ma-tuy--i792499/

Công an nhân dân

