Phát hiện hơn 700 kg chân gà bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:56 (GMT+7)
  • 16:56 28/12/2025

Hơn 700 kg chân gà đông lạnh mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng Bắc Ninh "vạch mặt" khi đang được lưu giữ trong kho lạnh để chuẩn bị cung cấp ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an xã Biên Sơn và đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra Hợp tác xã T.V., có địa chỉ tại thôn Nến Bấu, xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hợp tác xã này đang tổ chức sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm tại kho lạnh với số lượng lớn chân gà đông lạnh. Tổng khối lượng tang vật lên tới 752 kg, được lưu giữ trong điều kiện không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Phat hien, hon 700 kg, chan ga ban anh 1

Chân gà đông lạnh vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông H.V.T. (SN 1996), Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc HTX T.V., thừa nhận toàn bộ số chân gà nói trên được mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sau khi thu mua, số hàng được đưa về sơ chế, chế biến nhằm cung cấp ra thị trường cho người tiêu dùng.

Trước hành vi vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, chuyển hồ sơ để Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX T.V. với số tiền 16 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 752 kg chân gà đông lạnh vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

