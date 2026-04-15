Doraemon có phiên bản sách nói cho trẻ khiếm thị

Tác phẩm điện ảnh “Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” được chuyển thể thành sách nói, cho thấy nỗ lực đưa nội dung đến với người khiếm thị tại Việt Nam.

Các diễn viên lồng tiếng hoạt hình Doraemon trên truyền hình được mời góp giọng cho sản phẩm sách nói của đơn vị. Ảnh: NVCC.

Phiên bản sách nói chuyển thể từ phim điện ảnh Doraemon - Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (2025) - vừa được phát hành tại Việt Nam. Dự án do Fonos thực hiện với mong muốn đưa Doraemon đến gần hơn với người khiếm thị khó tiếp cận truyện tranh và phim ảnh.

Theo đại diện đơn vị sản xuất, điểm khó nhất là chuyển một nội dung phụ thuộc hình ảnh sang định dạng âm thanh mà vẫn giữ được trải nghiệm. Thay vì chỉ “đọc lại” hoặc sử dụng âm thanh gốc từ phim, ekip xây dựng sản phẩm như một dạng trình diễn âm thanh, với hệ thống giọng đọc riêng cho từng nhân vật, kết hợp nhịp điệu và cảm xúc để người nghe có thể hình dung diễn biến.

"Nếu chỉ đọc lại nội dung thì sẽ không đủ. Bọn mình tiếp cận nó như một dạng 'audio performance' (tạm dịch: trình diễn âm thanh - PV) - mỗi nhân vật có giọng riêng, có cảm xúc, có nhịp điệu. Mục tiêu là khi bạn nhắm mắt lại, bạn vẫn có thể hình dung được câu chuyện - thậm chí cảm giác như đang xem một bộ phim bằng âm thanh", đại diện đơn vị chia sẻ.

Sách nói Doraemon - Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh ra mắt độc giả vào đầu tháng 4.

Sản phẩm cũng sử dụng các diễn viên từng lồng tiếng Doraemon trên truyền hình nhằm giữ cảm giác quen thuộc với khán giả Việt. Theo chia sẻ từ đơn vị phát hành, sách nói nhanh chóng thu hút người dùng sau khi ra mắt vào đầu tháng 4, với phản hồi tích cực từ cả phụ huynh lẫn người nghe trưởng thành.

Theo chia sẻ từ Fonos, phát triển sách nói cho nội dung thiếu nhi được đặt trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử như điện thoại và TV. Nền tảng này cho rằng sách nói có thể trở thành một lựa chọn bổ trợ, giúp trẻ tiếp cận nội dung giải trí mà không phụ thuộc vào màn hình, đồng thời tạo thêm hình thức tương tác giữa trẻ và phụ huynh trong các hoạt động như nghe trước giờ đi ngủ.

Đơn vị sản xuất cũng cho biết dự án sách nói Doraemon được định hướng như một bước thử nghiệm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nội dung cho người khiếm thị. Trong kế hoạch sắp tới, họ dự kiến tiếp tục phát triển các sản phẩm tương tự như Conan, One Piece…