Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Donnarumma nổi giận

  • Thứ tư, 1/4/2026 08:08 (GMT+7)
Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Italy không giữ được bình tĩnh khi chứng kiến các cầu thủ Bosnia & Herzegovina ăn mừng chiến thắng và giành vé dự World Cup 2026.

Donnarumma thất vọng khi Italy thua Bosnia.

Ở trận đấu quyết định tấm vé World Cup 2026 rạng sáng 1/4, Italy gây thất vọng lớn khi để thua Bosnia trên chấm phạt đền với tỷ số 1-4. Cá nhân Donnarumma không cản phá được cú sút nào trong loạt luân lưu.

Sau khi trận đấu khép lại, Donnarumma xảy ra xung đột nhỏ với nhóm cầu thủ Bosnia đang ăn mừng trên sân. Đôi bên lời qua tiếng lại, buộc đội trưởng Edin Dzeko phải đến trấn an thủ thành của Man City. Sau đó, Donnarumma được đồng đội và ban huấn luyện Italy đưa vào khu vực đường hầm.

Khoảnh khắc Dzeko trấn an Donnarumma.

Ở tuổi 27, Donnarumma vẫn chưa thể góp mặt ở bất kỳ dịp World Cup nào trong sự nghiệp. Lần gần nhất “Azzurri” tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là vào năm 2014, tức chỉ một năm trước khi anh ra mắt chuyên nghiệp ở tuổi 16 trong màu áo AC Milan. Thời điểm đó, thủ môn số một của Italy còn là Gianluigi Buffon.

Nếu muốn góp mặt ở World Cup, Donnarumma có thể phải chờ đến kỳ năm 2030, thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 31.

Một tháng qua là thời gian khó khăn với Donnarumma. Ở cấp CLB, anh để thủng lưới 5 bàn sau 2 lượt trận gặp Real Madrid tại Champions League, khiến Man City sớm dừng bước từ vòng 1/8.

Trong chức vô địch League Cup hôm 22/3 của Man City, Donnarumma cũng không được sử dụng trong trận chung kết, khi HLV Pep Guardiola lựa chọn James Trafford bắt chính.

Italy trên đôi chân của Tonali Sandro Tonali mang đến sự cân bằng và sức sống cho tuyến giữa Italy, trở thành điểm tựa giúp "Azzurri" duy trì nhịp chơi và kiểm soát thế trận.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý