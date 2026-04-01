Donnarumma nổi giận

Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Italy không giữ được bình tĩnh khi chứng kiến các cầu thủ Bosnia & Herzegovina ăn mừng chiến thắng và giành vé dự World Cup 2026.

Donnarumma thất vọng khi Italy thua Bosnia. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu quyết định tấm vé World Cup 2026 rạng sáng 1/4, Italy gây thất vọng lớn khi để thua Bosnia trên chấm phạt đền với tỷ số 1-4. Cá nhân Donnarumma không cản phá được cú sút nào trong loạt luân lưu.

Sau khi trận đấu khép lại, Donnarumma xảy ra xung đột nhỏ với nhóm cầu thủ Bosnia đang ăn mừng trên sân. Đôi bên lời qua tiếng lại, buộc đội trưởng Edin Dzeko phải đến trấn an thủ thành của Man City. Sau đó, Donnarumma được đồng đội và ban huấn luyện Italy đưa vào khu vực đường hầm.

Khoảnh khắc Dzeko trấn an Donnarumma.

Ở tuổi 27, Donnarumma vẫn chưa thể góp mặt ở bất kỳ dịp World Cup nào trong sự nghiệp. Lần gần nhất “Azzurri” tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là vào năm 2014, tức chỉ một năm trước khi anh ra mắt chuyên nghiệp ở tuổi 16 trong màu áo AC Milan. Thời điểm đó, thủ môn số một của Italy còn là Gianluigi Buffon.

Nếu muốn góp mặt ở World Cup, Donnarumma có thể phải chờ đến kỳ năm 2030, thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 31.

Một tháng qua là thời gian khó khăn với Donnarumma. Ở cấp CLB, anh để thủng lưới 5 bàn sau 2 lượt trận gặp Real Madrid tại Champions League, khiến Man City sớm dừng bước từ vòng 1/8.

Trong chức vô địch League Cup hôm 22/3 của Man City, Donnarumma cũng không được sử dụng trong trận chung kết, khi HLV Pep Guardiola lựa chọn James Trafford bắt chính.

Italy trên đôi chân của Tonali Sandro Tonali mang đến sự cân bằng và sức sống cho tuyến giữa Italy, trở thành điểm tựa giúp "Azzurri" duy trì nhịp chơi và kiểm soát thế trận.