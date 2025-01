Donnarumma nguy cơ bật bãi khỏi PSG

Theo AS, tương lai của thủ môn người Italy tại thủ đô Paris vẫn là câu hỏi lớn. Được biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Parc des Princes còn phân vân về việc gia hạn hợp đồng với cựu sao AC Milan.

Trong nội bộ PSG, vấn đề gia hạn với Donnarumma không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Dù vừa thể hiện đẳng cấp với hai pha cản phá quyết định giúp PSG ngược dòng thắng Man City tại League Phase, Champions League hồi giữa tuần, những màn trình diễn trước đó của anh vẫn để lại nhiều hoài nghi.

HLV Luis Enrique ưu tiên chọn Donnarumma, nhưng có lúc thử nghiệm với Safonov. Kể từ sau trận thua Bayern Munich 0-1 ngày 26/11, thủ thành người Italy bắt chính toàn bộ các trận đấu tại Champions League. Anh tỏa sáng trong 2 trận gần đây trước Salzburg và Man City. Đây là lý do người hâm mộ PSG mong muốn CLB gia hạn hợp đồng với anh.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa PSG và đại diện của Donnarumma rơi vào bế tắc. Phía Donnarumma yêu cầu tăng lương. Họ tin rằng mức đãi ngộ hiện tại không phản ánh đúng vai trò và tầm quan trọng của Donnarumma trong đội hình.

Tuy nhiên, PSG chưa vội vàng. Đội bóng muốn chờ đến cuối mùa giải trước khi đưa ra quyết định nên chưa cân nhắc việc gia hạn hợp đồng. Sự xuất hiện của Safonov, thủ môn được mua với giá 20 triệu euro vào hè 2024, cho thấy giới chủ PSG chưa hoàn toàn tin tưởng Donnarumma.

Sau trận đấu với Man City, Donnarumma cho hay: "Tôi rất hạnh phúc ở Paris và cảm thấy mình được câu lạc bộ trân trọng". Những lời nói chân thành của anh thể hiện rõ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng thủ đô nước Pháp.

Thế nhưng, PSG cũng phải đối mặt với một bài toán khó. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục đình trệ, việc bán Donnarumma sẽ trở thành một lựa chọn hợp lý, bởi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào hè 2026. PSG có thể thu về một khoản tiền lớn từ việc chuyển nhượng cầu thủ trong hè này.

Để thuyết phục đội bóng giữ chân mình, Donnarumma cần chứng minh năng lực vượt trội. Màn trình diễn trước Man City giúp Donnarumma gia tăng cơ hội để được gia hạn hợp đồng. Nhưng áp lực là rất lớn bởi Safonov luôn sẵn sàng thay thế.

