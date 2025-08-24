Donnarumma đạt thỏa thuận gia nhập Man City

Gianluigi Donnarumma đã nói lời chia tay PSG để chuẩn bị gia nhập Manchester City.

Gianluigi Donnarumma đã nói lời chia tay PSG để chuẩn bị gia nhập Manchester City.

Thủ môn người Italy đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng của Pep Guardiola, bao gồm thời hạn hợp đồng và mức lương. Vấn đề duy nhất còn lại là phí chuyển nhượng.

PSG ban đầu định giá Donnarumma khoảng 50 triệu euro, nhưng Man City đang đàm phán để hạ con số này xuống. Dự kiến thương vụ khép lại với mức phí thấp hơn một chút, song vẫn cao hơn khoản 32 triệu euro mà “The Citizens” bỏ ra để mua lại James Trafford từ Burnley hồi đầu hè.

Tại Paris, Donnarumma để lại dấu ấn sau 3 mùa giải, nhưng cũng trải qua nhiều tranh cãi về phong độ. Quyết định chia tay Parc des Princes mở ra một chương mới cho thủ môn 26 tuổi, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí gác đền số một của Ederson tại Etihad.

Thương vụ này chỉ hoàn tất khi Ederson chính thức rời Man City. Thủ môn 32 tuổi người Brazil, trụ cột suốt từ năm 2017 và gặt hái vô số danh hiệu cùng Guardiola, sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray. Sự dịch chuyển này đánh dấu hồi kết cho một kỷ nguyên và mở ra chương mới nơi khung gỗ của “nửa xanh thành Manchester”.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè đang đi vào những ngày cuối, đây được xem là một trong những thương vụ đình đám nhất, hứa hẹn khép lại bằng cú “song chuyển nhượng” chấn động giữa Ederson và Donnarumma.