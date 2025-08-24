CĐV Man City đòi mua gấp Donnarumma

Chứng kiến màn thể hiện thất vọng của James Trafford, các CĐV Man City kêu gọi đội nhà nhanh chóng chi tiền mua Gianluigi Donnarumma của PSG.

Man City quan tâm đến Donnarumma. Ảnh: Reuters.

Phút 45+3 trong trận thua 0-2 của Man City trước Tottenham tại vòng 2 Premier League hôm 23/8, Palhinha của Tottenham đã tận dụng sai lầm của thủ môn Trafford, dứt điểm tung lưới Man City nâng tỷ số lên 2-0.

Ở pha bóng này, Trafford xử lý khó hiểu ngay trong vùng cấm, khi chuyền bóng bất cẩn khiến đội nhà phải trả giá. Sai lầm này không chỉ khiến Man City thua trận, mà còn đặt câu hỏi về khả năng của Trafford, người mới chuyển đến từ Burnley đến Etihad hè này.

Chứng kiến sai lầm của Trafford, người hâm mộ Man City kêu gọi CLB cần nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng Donnarumma của PSG. Một tài khoản chia sẻ trên X: "Nhìn Trafford thi đấu, tôi chỉ muốn người đứng ở đó là Donnarumma". CĐV khác lên tiếng: "Mua ngay Donnarumma đi, nếu không đừng mong vô địch".

Người hâm mộ khác bình luận: "Donnarumma đang muốn rời PSG, tại sao không cho cậu ấy cơ hội. Donnarumma từng vô địch Euro và Champions League đấy".

Man City cùng MU là hai đội quan tâm mạnh mẽ đến Donnarumma. PSG sẵn lòng để tuyển thủ Italy rời đi với mức phí từ 25 đến 35 triệu bảng. Tuy nhiên, phía Donnarumma yêu cầu mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần. Đây là rào cản lớn khiến Man City phải xem xét.

Ngoài ra, đội chủ sân Etihad muốn thanh lý Ederson trước khi tính đến chuyện mua Donnarumma.

