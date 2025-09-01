Manchester City khép lại thương vụ đình đám ở kỳ chuyển nhượng mùa hè khi chiêu mộ thành công Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain.

Donnarumma chính thức gia nhập Man City.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, thủ môn người Italy cập bến CLB chủ sân Etihad với mức phí trên 30 triệu euro, có thể chạm ngưỡng 35 triệu euro tùy điều khoản. Donnarumma sẽ ký hợp đồng dài hạn và tiến hành kiểm tra y tế ngay trong ngày hôm nay (1/9).

Thương vụ này mở ra chương mới trong khung gỗ của Man City, khi Pep Guardiola cần một sự thay đổi để củng cố tuyến phòng ngự vốn nhiều lần bị đặt dấu hỏi ở giai đoạn đầu mùa. Với chiều cao 1,96 mét, sải tay dài cùng kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG Italy, Donnarumma được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn, đồng thời bổ sung chất thép cho tham vọng chinh phục các danh hiệu của nhà cựu vô địch Premier League.

Về phía PSG, quyết định bán Donnarumma khép lại ba năm hợp tác nhiều sóng gió. Dù từng có những khoảnh khắc tỏa sáng, thủ môn này vẫn chưa bao giờ khiến giới chủ Qatar hoàn toàn yên tâm, đặc biệt trong các trận cầu then chốt ở Champions League.

Sự xuất hiện của “người gác đền khổng lồ” tại Etihad là lời khẳng định Man City sẵn sàng làm mới mình để trở lại đường đua vô địch. Từ hôm nay, các CĐV có thể chờ đợi một “Giant Citizen” đích thực trong khung thành.

Ở chiều ngược lại, thủ thành người Brazil, Ederson đạt thỏa thuận gia nhập Fenerbahce ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.