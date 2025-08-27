Tương lai của Gianluigi Donnarumma đang trở thành “ca khó” của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Donnarumma mắc kẹt giữa PSG và Man City

Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester City, thủ môn người Italy vẫn chưa thể rời Paris khi các cuộc thương thảo giữa PSG và đội bóng Anh rơi vào bế tắc.

HLV Luis Enrique gạch tên Donnarumma khỏi kế hoạch ngay từ trước trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham Hotspur. Màn chia tay lặng lẽ tại Parc des Princes cuối tuần trước coi như khép lại bốn năm đầy biến động của thủ môn 26 tuổi trong màu áo PSG. Đội bóng thủ đô chi 40 triệu euro (có thể lên tới 55 triệu) để chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille, và thủ môn trẻ người Pháp sẽ là sự lựa chọn số một ở mùa giải này.

Ở chiều ngược lại, Man City cũng chưa sẵn sàng “ra tay”. Pep Guardiola đã có James Trafford với mức phí 31 triệu euro, và chỉ chờ Ederson hoàn tất thương vụ sang Galatasaray mới tính đến việc chốt Donnarumma.

Thế nhưng, tiến trình này khá chậm chạp, trong khi lời đề nghị dưới 20 triệu euro từ phía Man City bị PSG bác bỏ. Nhà vô địch Ligue 1 khẳng định chỉ cân nhắc mức giá tối thiểu 30 triệu euro.

Với thời hạn đóng cửa thị trường tại Pháp vào 23h00 thứ hai tới, cả PSG lẫn Donnarumma đều muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ. Tuy nhiên, nếu không có bước ngoặt, thủ môn số một của tuyển Italy nhiều khả năng phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị đến tận tháng 1/2026 - rủi ro lớn với tham vọng giữ suất bắt chính tại World Cup.