Donkervoort P24 RS - xe thể thao không ABS, không trợ lực lái

Khung gầm được cấu tạo từ sự kết hợp giữa ống hợp kim và các bộ phận bằng sợi carbon của Ex-Core, Trong đó, sợi carbon được sử dụng ở khoang động cơ, khung kính chắn gió và cấu trúc chống va chạm phía trước. Bộ lốp Nankang CR-S được phát triển cho Donkervoort, kích thước 235/40R18 ở phía trước và 275/35R19 phía sau.