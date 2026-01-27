Donkervoort P24 RS - xe thể thao không ABS, không trợ lực lái

|
Donkervoot - hãng xe đến từ Hà Lan vừa cho ra mắt mẫu ôtô thể thao 2 cửa P24 RS. Điều tạo nên sự hấp dẫn của mẫu xe này là sức mạnh ngang siêu xe nhưng khối lượng còn nhỏ hơn các mẫu xe hạng A.
P24 RS có kích thước tổng thể 4.000 x 1.912 x 1.105 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.420 mm. Tương tự những chiếc xe thể thao thuần tuý, P24 RS có chiều rộng trục bánh sau lớn hơn bánh trước. Xe có khối lượng khô 780 kg.
Khung gầm được cấu tạo từ sự kết hợp giữa ống hợp kim và các bộ phận bằng sợi carbon của Ex-Core, Trong đó, sợi carbon được sử dụng ở khoang động cơ, khung kính chắn gió và cấu trúc chống va chạm phía trước. Bộ lốp Nankang CR-S được phát triển cho Donkervoort, kích thước 235/40R18 ở phía trước và 275/35R19 phía sau.
Với triết lý ưu tiên người lái, P24 RS không có trợ lực lái và ABS, tuy nhiên cả hai đều có thể được trang bị thêm dưới dạng tùy chọn. Hệ thống kiểm soát lực kéo lẫn sức mạnh động cơ đều có thể điều chỉnh tuỳ theo mong muốn của người điều khiển.
Khoang cabin của P24 RS có cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng và giá đỡ tuỳ chọn tương thích với iPad Mini. Xe vẫn có các nút điều khiển vật lý cho các chức năng cơ bản.
Dù có chiều cao chỉ hơn 1 m, P24 RS phù hợp với người lái cao đến 2,05 m nhờ trang bị thêm phần mái dạng targa làm từ chất liệu sợi carbon.
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp phanh tay điện tử, các nút điều khiển công suất động cơ, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống treo.
P24 RS sở hữu động cơ V6 tăng áp kép 3.5L với hệ thống bôi trơn khô. Khối động cơ này cho công suất và mô-men xoắn lên đến 600 mã lực tại 5.500 vòng/phút và 800 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hãng cho biết thời gian tăng tốc 0-200 km/h chỉ trong 7,4 giây, tốc độ tối đa 300 km/h.
Trang Autocar cho biết Donkervoort P24 RS có giá bán 298.500 EUR và sản xuất số lượng giới hạn chỉ 150 chiếc.
