Động thái mới nhất của CLB Quảng Nam

Phương án đầu tiên là kêu gọi doanh nghiệp có yếu tố địa phương tham gia tài trợ và đồng hành lâu dài. Mục tiêu là duy trì một sân chơi bóng đá chuyên nghiệp tại khu vực Tam Kỳ và các vùng lân cận, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời thúc đẩy du lịch-thể thao.

CLB Quảng Nam kỳ vọng thành lập được “câu lạc bộ các nhà tài trợ” có tâm huyết và năng lực tài chính đủ mạnh để gắn bó bền vững với bóng đá đỉnh cao. Trong trường hợp không có nhà đầu tư mới, phương án thứ hai sẽ được kích hoạt.

Theo đó, toàn bộ cầu thủ, HLV, cán bộ thuộc CLB Quảng Nam và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Quảng Nam sẽ được chuyển giao cho CLB Đà Nẵng. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, nhằm xây dựng một đội bóng mạnh, giàu bản sắc vùng Quảng-Đà, đại diện xứng tầm cho thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Trước đó, chiều 21/7, Giám đốc điều hành Nguyễn Trọng trực tiếp gặp gỡ ban huấn luyện và các cầu thủ còn hợp đồng để thông báo rằng Quảng Nam sẽ không dự V.League 2025/26. Ngay sau đó, toàn đội dừng tập luyện và rút khỏi giải giao hữu tiền mùa giải đang diễn ra ngay trên sân nhà Tam Kỳ.

Từng vô địch V.League 2017 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, CLB Quảng Nam sau đó sa sút do thiếu định hướng phát triển bền vững. Lực lượng chủ yếu đi mượn, không có tuyến kế cận chất lượng khiến đội bóng liên tục phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Dù từng trở lại V.League, nhưng Quảng Nam chưa bao giờ thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng. Động thái mới nhất nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình của một đội bóng từng là niềm tự hào bóng đá miền Trung.

