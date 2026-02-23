Động thái lạ của vợ JustaTee

Trâm Anh - bà xã của rapper JustaTee - khiến người theo dõi lo lắng khi hủy follow chồng trên Instagram và cập nhật dòng trạng thái ẩn ý.

Trâm Anh là "hot girl bế giảng" nổi tiếng một thời.

Tối 22/2, Trâm Anh chia sẻ trên tài khoản Threads dòng trạng thái gây chú ý: “Cũng vừa tự tay xóa đi 1 vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”.

Dù vợ JustaTee không đề cập rõ chuyện gì xảy ra, nhiều người theo dõi cô vẫn tỏ ra lo lắng, đặc biệt khi phát hiện cô bất ngờ hủy follow chồng trên Instagram.

Ở phần bình luận, dân mạng liên tục hỏi thăm Trâm Anh, lo sức khỏe cô bị ảnh hưởng khi đang mang thai. Fan của vợ chồng JustaTee cũng mong giữa hai người không xảy ra vấn đề gì.

Trước đó, đúng ngày cuối cùng của năm 2025, JustaTee bất ngờ công khai gia đình chuẩn bị đón thành viên mới. Trong ảnh, Trâm Anh khoe bụng bầu khá lớn, đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Trâm Anh đang ở giai đoạn cuối thai kỳ. Cô vẫn tập pilates, đánh pickleball khi bụng bầu lớn.

Thông tin Trâm Anh mang thai lần 3 ở tuổi 30 khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó, vợ chồng cô không hề để lộ "hint" hay hình ảnh gì. Bản thân cô cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng em bé thứ 3 đến với vợ chồng mình một cách bất ngờ.

Dù mang bụng bầu vượt mặt, Trâm Anh vẫn chăm chỉ đăng loạt hình đến sân pickleball, phòng tập pilates.

Trâm Anh (sinh năm 1995) là hot girl Hà Nội nhận được nhiều sự yêu mến. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng bất ngờ nổi tiếng vào năm 2013, khi loạt ảnh cô trong lễ bế giảng lan truyền trên mạng. Cũng từ đó, cô được nhiều người ưu ái gọi là "hot girl bế giảng", gắn với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.

Năm 2018, sau 5 năm hẹn hò, Trâm Anh về chung một nhà với JustaTee. Cùng năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Cici và có thêm con trai Mino 3 năm sau đó.