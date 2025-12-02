Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái gây chú ý của Tóc Tiên, Touliver

  • Thứ ba, 2/12/2025 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Tóc Tiên, Touliver liên tục gây bàn tán. Họ vướng tin ly hôn vì không còn xuất hiện cùng nhau.

Tóc Tiên mới đây đăng ảnh trong chuyến đi chơi lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc đời thường với trang phục giản dị. Đáng nói, Touliver thả tim loạt ảnh của vợ. Tuy nhiên, đến tối 1/12, nhà sản xuất được phát hiện đã bỏ thả tim loạt hình.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của 2 người liên tục gây bàn tán. Họ vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng ít tương tác hơn so với trước đây. Do đó, động thái thả tim mới đây của Touliver lại thu hút sự chú ý, bàn tán.

Toc Tien anh 1Toc Tien anh 2

Loạt ảnh mới của Tóc Tiên được Touliver thả tim. Ảnh: FBNV.

Mới đây Tóc Tiên chia sẻ video có tiêu đề cho biết nữ ca sĩ đang độc thân. Cụ thể, clip có tiêu đề: “Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân”.

Đoạn clip ghi lại tương tác táo bạo, gợi cảm của nữ ca sĩ với nam vũ công trong một sự kiện âm nhạc. Động thái của cô được cho là ngầm thừa nhận đường ai nấy đi với Touliver. Tuy nhiên, tới sáng 17/11, nữ ca sĩ được phát hiện đã gỡ chia sẻ video kể trên khỏi trang cá nhân.

Sau đó, giọng ca Ngày mai giải thích trong lúc hưng phấn, vui vẻ, cô chia sẻ clip nói trên mà không để ý đến tiêu đề. Vì vậy, cô đã xóa clip này sau đó.

"Câu chuyện qua miệng một người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những cơn bão xô nghiêng", ca sĩ viết.

Những ngày qua, hai nghệ sĩ thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng.

Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, họ đều không lên tiếng.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

Vo chong Ha Le don con dau long hinh anh

Vợ chồng Hà Lê đón con đầu lòng

16 giờ trước 15:35 1/12/2025

0

Gia đình Hà Lê và vũ công Gia Linh đón thành viên mới sau hơn 2 năm kết hôn. Em bé được đặt tên Lê Chiêu Linh.

Ky Duyen cang thang hinh anh

Kỳ Duyên căng thẳng

17 giờ trước 15:12 1/12/2025

0

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu một lần nữa gây bàn tán. Cả hai từng vướng tin hẹn hò rồi dừng hợp tác từ đầu năm 2024.

