Động thái gây chú ý của Tóc Tiên, Touliver

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Tóc Tiên, Touliver liên tục gây bàn tán. Họ vướng tin ly hôn vì không còn xuất hiện cùng nhau.

Tóc Tiên mới đây đăng ảnh trong chuyến đi chơi lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc đời thường với trang phục giản dị. Đáng nói, Touliver thả tim loạt ảnh của vợ. Tuy nhiên, đến tối 1/12, nhà sản xuất được phát hiện đã bỏ thả tim loạt hình.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của 2 người liên tục gây bàn tán. Họ vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng ít tương tác hơn so với trước đây. Do đó, động thái thả tim mới đây của Touliver lại thu hút sự chú ý, bàn tán.

Loạt ảnh mới của Tóc Tiên được Touliver thả tim. Ảnh: FBNV.

Mới đây Tóc Tiên chia sẻ video có tiêu đề cho biết nữ ca sĩ đang độc thân. Cụ thể, clip có tiêu đề: “Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân”.

Đoạn clip ghi lại tương tác táo bạo, gợi cảm của nữ ca sĩ với nam vũ công trong một sự kiện âm nhạc. Động thái của cô được cho là ngầm thừa nhận đường ai nấy đi với Touliver. Tuy nhiên, tới sáng 17/11, nữ ca sĩ được phát hiện đã gỡ chia sẻ video kể trên khỏi trang cá nhân.

Sau đó, giọng ca Ngày mai giải thích trong lúc hưng phấn, vui vẻ, cô chia sẻ clip nói trên mà không để ý đến tiêu đề. Vì vậy, cô đã xóa clip này sau đó.

"Câu chuyện qua miệng một người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những cơn bão xô nghiêng", ca sĩ viết.

Những ngày qua, hai nghệ sĩ thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng.

Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, họ đều không lên tiếng.