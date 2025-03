Động thái đáp trả của Justin Bieber

Theo Page Six, Justin Bieber có động thái gây chú ý thông qua chức năng story trên trang cá nhân, giữa tin đồn sử dụng ma túy. Giọng ca Love Yourself thể hiện quan điểm cứng rắn, cho rằng không cần chứng minh bản thân với bất kỳ ai.

"Chúng tôi không có gì để chứng minh cả. Hãy đón nhận món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Chẳng có ai mắc nợ chúng tôi và chúng tôi cũng không nợ nần bất cứ điều gì", Justin Bieber viết.

Nam ca sĩ khép lại bài đăng bằng biểu tượng trái tim đỏ trên nền ca khúc Sir Duke của Stevie Wonder. Thông điệp ẩn ý xuất hiện sau khi Justin Bieber đón sinh nhật lần thứ 31 với hình ảnh hút thuốc qua một chiếc bình thủy tinh. Theo đó, hàng loạt khán giả cho rằng đó là chất cấm và chỉ trích giọng ca Sorry.

Một tuần trước bài đăng, đại diện của nam ca sĩ đã phủ nhận tin đồn về việc Justin Bieber sử dụng ma túy. Kể từ đó, nam ca sĩ liên tục trêu đùa khán giả bằng cách rap về việc phê pha và nhảy múa.

Tháng trước, tại sự kiện của Hailey tại Los Angeles, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi thấy Justin Bieber có nhiều cử chỉ kỳ lạ.

Nguồn tin thân cận với Hailey cho biết cô rất lo lắng về tình trạng hiện tại của chồng: "Justin đang trải qua thời kỳ khó khăn và Hailey đang cố gắng đồng hành cùng anh ấy, nhưng Hailey cũng không thể làm được nhiều hơn thế. Hailey yêu Justin hết lòng nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy hạnh phúc".

